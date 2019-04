Evo a Víctor Borda: ‘Me ha golpeado a mi comandante, no importa’

El presidente Evo Morales retornó al país y reasumió sus actividades. Protagonizó una reunión con quien ocupó de forma interina su cargo por algo más de un día, el titular de Diputados, Víctor Borda y lo acuso, en tono de broma, de “golpear” a su comandante de la Policía Boliviana, Rómulo Delgado.

“Aunque me ha golpeado a mi comandante, no importa (risas). Sí, (me ha tumbado), el (comandante) de las Fuerzas Armadas ya estaba temblando, he salvado“, dijo el jefe de Estado junto al legislador en la Casa Grande del Pueblo.

Borda fue el encargado de posesionar en la víspera a Vladimir Yuri Calderón Mariscal como nuevo titular de la institución de orden, cambio que se registró de forma sorpresiva y ante la ausencia del jefe de Estado y el vicepresidente, Álvaro García Linera, que cumplían una agenda internacional.

Morales agradeció con palmadas en la espalda la labor del presidente de la Cámara Baja al mando del país por algunas horas, mientras él visitaba Emiratos Árabes y Turquía para concretar inversiones.

Video de parte de la reunión entre Evo y Borda: