Evo Morales: Cuando Chile se vea afectado económicamente negociará el mar

Piso 23 de la Casa Grande del Pueblo. El presidente Evo Morales Ayma se muestra relajado al ingresar a la sala de reuniones. Saluda con una sonrisa y un apretón de manos. Y se confiesa ante su ministro de Comunicación, Manuel Canelas: su reciente viaje por Emiratos Árabes Unidos y Turquía lo han afectado un poco por el cambio de horarios y la gastronomía.

Son las 10.25 y fue hace poco que promulgó la Ley 1161 de Libertad Religiosa, Organizaciones Religiosas y de Creencias Espirituales. Le informan sobre el método de la inédita entrevista —a “tres voces”, con rondas limitadas de preguntas—, ya que será realizada por periodistas de La Razón, El Deber y Cambio. Y el diálogo con Chile es uno de los temas clave.

“Saludo a la Cámara de Diputados de Chile, (por su solicitud para que se) inicie el diálogo, tal como hemos pedido, muchas gracias. Se ve que ahí no estamos solos. Se busca una agenda abierta porque somos países vecinos, las autoridades pasamos y no podemos dejar temas pendientes a futuras generaciones. Es nuestra obligación negociar, dialogar sobre distintos temas pendientes y, sobre todo, avanzar en el comercio”.

Hasta ese momento, el Mandatario no se había pronunciado sobre la resolución 364 de los diputados chilenos, del martes, que pide al presidente Sebastián Piñera retomar el diálogo político con Bolivia, con miras al restablecimiento de relaciones, comenzando ello con la reposición de su embajada en territorio boliviano.

Morales lo valora. Es que para él, el último párrafo de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la demanda marítima lo “dice todo”, ya que aclara que el veredicto no debe ser tomado como un impedimento para que los dos Estados reanuden conversaciones para tratar la reivindicación para una salida al Pacífico. “Lo dice todo cuando señala que no se ha resuelto el enclaustramiento, ni con tratados internacionales ni arbitrajes o negociaciones; pero sí, no podemos obligar, ese era nuestro pedido, que la Corte obligue a Chile a cumplir sus compromisos”.

El presidente Evo Morales responde a una pregunta del Jefe de Informaciones de La Razón

Más aún, el Presidente asegura que no se perdió en la CIJ, ya que el marcador fue de “tres a uno” para Bolivia. Y despliega su explicación: si bien la Corte falló de que Chile no tiene obligación de negociar un acceso soberano al mar, reconoció que Bolivia nació con 400 kilómetros sobre las costas del océano Pacífico —“Ahora todo el mundo lo sabe. Eso es bastante”—; que ningún tratado ni diálogo bilateral solucionó el enclaustramiento boliviano y, aparte, invocó a que se siga negociando sobre este tema.

“Lo negativo en La Haya fue que no se puede obligar a Chile a negociar. Creo que hubo mucho temor en el tribunal, porque si decía que había obligación, podía abrirse conflicto por tantos temas (similares). Eso me imagino. Al final fue tres contra uno”, a favor de Bolivia, remarca, con tono seguro.

Luego habla sobre la estrategia que seguirá Bolivia para que Chile ceda al diálogo con miras a resolver la demanda marítima boliviana y concluye que cuando el país vecino sienta la afectación económica de esta estrategia “recién nos van a buscar para resolver el tema del mar”.

La Razón (Edición Impresa) / Miguel Gómez / La Paz