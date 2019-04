Facebook incluye por error mensajes ocultos en controladores de Oculus

Miles de controladores de Oculus contienen mensajes extraños, por error.

Mensajes como “Big Brother is Watching”, “The Masons Were Here” y “This Space For Rent” pudieron haber sorprendido a los nuevos dueños de controladores Oculus, que pensarían si se encontraban frente a otro problema de seguridad de Facebook, o si solo era parte de una broma.

En una especie de confesión pública, el cofundador de Oculus dio a conocer esta situación, mientras aclaraba que esos mensajes eran “easter egg” pensados para los prototipos, y por accidente se extendió al hardware de los controladores que están destinados a desarrolladores y a miles de usuarios.





Por otro lado, han declarado que esto solo fue un error en la producción, y no presentan problemas de seguridad, ni se ha comprometido el producto. Específicamente, los controladores de Oculus Quest y Rift S fueron los afectados, así que ninguno a llegado a manos de los usuarios, ya que aún no han salido al mercado.

Un portavoz de Facebook dice que han querido mostrar transparencia en este tema, informando a la comunidad sobre este error, aunque es posible que ningún usuario llegue a ver estos estos extraños mensajes.

Sin embargo, aunque Facebook se lo ha tomado este problema a la ligera, esto se suma a los cientos de escándalos que se han conocido en los últimos meses, donde abundan errores, problemas de seguridad y datos expuestos de usuarios.

Fuente: wwwhatsnew.com