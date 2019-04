Fundador de Huawei: “Conflicto con Estados Unidos podría resultar beneficioso para la compañía”

Con una perspectiva positiva, es así como el multimillonario chino fundador de Huawei, Ren Zhengfei tomó las sanciones que Estados Unidos ha impuesto en contra de su compañía para interferir con sus operaciones globales.

Este altibajo parece no haber causado mella en el ánimo de Ren quien consideró la campaña de desprestigio propiciada por Estados Unidos como un motivo para que sus empleados lleven las capacidades de la compañía a su máximo nivel.

Esta campaña promueve que Huawei ha prestado su plataforma como medio para que Beijing lleve a cabo acciones de espionaje en contra de otras naciones siendo esto negado por voceros de la compañía.

A pesar del éxito obtenido por Huawei durante largo tiempo Ren declaró que “nuestros equipos se están volviendo flojos, corruptos y débiles” añadiendo también que “Desde el ataque y la represión de Estados Unidos contra nosotros, todos se han unido y quieren mejorar nuestros productos”.

Prueba para demostrar su heroicidad

Dentro de todo este desafortunado evento Ren cree que tanto sus empleados como su hija podrían resultar fortalecidos al ser su carácter puesto a prueba.

La hija de Ren, quien ejerce como directora financiera de Huawei fue acusada de cometer fraude bancario y violación de las sanciones de Irán, cargos que fueron negados por ella y la compañía ante lo cual podría resultar extraditada a Estados Unidos para ser enjuiciada allí.

En base a esto Ren expresó que “Los héroes siempre enfrentan mucho sufrimiento. ¿Cómo puedes volverte duro y desarrollar una piel gruesa, si nunca has sido herido y cicatrizado?”. Esto haciendo referencia a su hija, Meng.

Por otra parte Ren siente que este escándalo no es bueno para la carrera de su hija, ya que si no logra superarla “significará una vergüenza que no pueda seguir cumpliendo con su trabajo” indicó.

A pesar de estas afrentas Ren espera que el conflicto con Estados Unidos llegue a buen término y Huawei pueda continuar sus operaciones allí, brindándole sus servicios y ayudándolos en la implementación de la tecnología 5G en sus redes.

