García Linera dice que el Gobierno tiene 6 metas para dinamizar la economía de Tarija 

El Gobierno central se ha fijado metas para este año en seis rubros con una inversión estimada en más de $us 1.200 millones para dinamizar la economía del departamento de Tarija y así superar la recesión en la que se encuentra desde el 2015 por la caída de sus ingresos por renta petrolera.

Se propuso priorizar proyectos en salud, energía eléctrica, viviendas, riego, carreteras e hidrocarburos.El vicepresidente Álvaro García Linera, quien asistió este domingo por la mañana a la sesión de honor de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) en homenaje a Tarija, dijo que se encara la construcción de un hospital en la provincia Gran Chaco, el Centro Oncológico en la ciudad de Tarija y el Instituto Cardiovascular en San Lorenzo con una inversión de $us 93 millones.

Después, según el vicepresidente, se prevé arrancar con la ejecución del anillo energético con una inversión de $us 95 millones para integrar a las poblaciones, se invierte $us 38 millones en la línea de transmisión para exportar electricidad a la Argentina y la conclusión del ciclo combinado en la Termoeléctrica del Sur con un monto de $us 463 millones.

“Con esto se busca ser eficiente y rentable en la generación de energía eléctrica para el consumo en el mercado nacional y la exportación”, señaló.

Otros ejes del Gobierno central son la construcción de 2.500 viviendas este año, después de ejecutarse 21 mil casas en el departamento a favor de familias humildes y la meta de alcanzar con riego tecnificado en 70 mil hectáreas de cultivos agrícolas hasta fines del 2019.

García Linera se refirió a la prioridad de construcción de carreteras en Tarija con los tramos Acheral – Choere, de 17 kilómetros, con inversión de $us 36 millones a ser financiados por Fonplata y la ejecución de tres carriles de ida y vuelta del camino Campo Pajoso (Yacuiba) con Villa Montes y Tarija por un monto de $us 72 millones.

El sexto eje del Gobierno central es el sector de hidrocarburos con una inversión de $us 440 millones para este año, cuyo monto se destinará a la exploración, industrialización y transporte de gas natural.

“El gas temporalmente, al menos una década, va seguir siendo la principal fuente de ingresos para la economía de este departamento”, enfatizó el vicepresidente en su discurso en la sesión de homenaje a Tarija.

Fuente: eldeber.com.bo