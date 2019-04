Hay polémica en la Policía Boliviana por la salida de Delgado

La destitución repentina de Rómulo Delgado como comandante de la Policía Boliviana generó posiciones encontradas entre los oficiales de la institución. Algunos consideran que fue un cambio “injusto”, mientras que otros sostienen que desde un principio el general Vladimir Calderón merecía el cargo por el puntaje obtenido, entre otros aspectos.

El relevo ocurrió la noche del martes en el Palacio de Gobierno. Horas antes, Delgado presentaba -junto con el ministro de Gobierno, Carlos Romero- una banda de atracadores.

El jefe policial saliente dijo que estaba “sorprendido” con la decisión y que no hay justificativo para haber sido destituido.

Sin embargo, entre algunos coroneles y otros oficiales hay un descontento. “No es la primera vez que pasa, pero el general Delgado tenía el apoyo de todos, hasta el momento no se conoció ninguna denuncia en su contra, estaba haciendo bien las cosas”, afirmó un oficial que trabaja en la fuerza anticrimen de La Paz.

Otro policía señaló que el relevo de Delgado ocurrió por “motivos políticos”. “Él fue elegido por el presidente (Evo Morales) y estaba trabajando correctamente. Lo que sucede es que hay malos efectivos que querían manchar su buena gestión, todo por motivos políticos”, declaró.

Pero las voces en contra surgieron desde el miércoles. Algunos oficiales aseguraron que el flamante comandante Calderón merecía el cargo desde un principio. “Él fue el primero de su curso siempre. Por el puntaje y la antigüedad le correspondía ser comandante en diciembre. Vemos ahora que se cumplió lo que legalmente está establecido”.

Otro uniformado, destinado a otro departamento, se comunicó con este medio para denunciar que Delgado lo envió a cumplir funciones a una unidad en la que no se desempeñaba en la cotidianidad. “Yo vengo de áreas operativas, pero me envió a una instancia administrativa, pedí mi cambio, quería volver a La Paz y él (Delgado) no quiso y se rechazó mi solicitud”, afirmó.

Como este policía, hay otros, según él, que fueron enviados sin consideración alguna. “Ni por sus familias que viven en La Paz en situaciones delicadas. Esta persona no fue contemplativa con los camaradas”, manifestó.

“Reconocer la gestión del comandante saliente, general Delgado. No hemos recibido ninguna denuncia de irregularidades o corrupción, esto lo quiero precisar para evitar especulaciones (…) pero en la vida de las instituciones se presentan circunstancias en las que hay que cerrar una etapa y dar nacimiento de otra”, afirmó el ministro de Gobierno, Carlos Romero, durante la posesión de los nuevos integrantes de la cúpula, el miércoles.

El sucesor de Delgado anunció que uno de los objetivos principales de su gestión será la lucha contra la corrupción en la Policía.

Página Siete / Daniela Romero / La Paz