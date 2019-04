Horóscopo de Josie: ¿Qué dice tu signo para el jueves 11 de abril de 2019?

Conoce lo que te depara el tarot en el horóscopo gratis de Josie Diez Canseco, del día de hoy, jueves 11 de abril.

ARIES : 20 MAR- 19 ABR.: La tranquilidad de tu relación sentimental terminará por tus reacciones impulsivas, esta vez tu pareja no te perdonará tan fácilmente, estarás un tiempo solo y aprenderás la lección. Las gestiones que hoy realices serán exitosas, a donde vayas encontrará apoyo para agilizar tus trámites. Número de éxito, 11.

TAURO : 20 ABR- 20 MAY.: Te cansarás de dar explicaciones de cada una de tus actividades, hoy referirás tu tranquilidad y terminarás con esa relación en la que la desconfianza provocaba constantes tensiones. Aclararás los comentarios con los que trataban de hacerte quedar mal en tu trabajo, la buena imagen que te haz ganado prevalecerá. Número de éxito, 3.

GÉMINIS : 21 MAY- 21 JUN.: Alguien en quien confiabas te decepcionará al comentar con otros tus asuntos personales, a pesar de su incomodidad tu pareja te apoyará y tú aprenderás a ser más cuidadoso con lo que dices. Tu esfuerzo no ha sido en vano, haz sacrificado tus planes personales por tu trabajo y hoy empezarás a disfrutar las recompensas. Número de éxito, 15.

CÁNCER : 22 JUN- 21 JUL.: Te cansarás de esperar cambios en el comportamiento de esa persona, hoy volverá a hablarte de sus dudas y le pedirás que se aleje de tu vida con lo que te ahorrarás muchas tristezas. Recibirás apoyo incondicional de alguien de tu entorno laboral, será el impulso que necesitabas para triunfar. Número de éxito, 2.

LEO : 22 JUL- 22 AGO.: Sentimentalmente tendrás un día reconfortante, el ser amado estará pendiente de ti, te rodeará de cuidados y atenciones que te encantarán. Al fin lograrás poner en orden documentos importantes, pero no te descuides, aún hay cosas que tienes que solucionar y no debes dejarlos para después. Número de éxito, 8.

VIRGO : 23 AGO- 22 SET.: Hoy estarás más pendiente de tus obligaciones y responsabilidades que de tu relación sentimental, tu pareja se mostrará comprensiva y no te presionará. Día de malos entendidos en tu trabajo, ten mucho cuidado con lo que digas, evita discusiones que puedan perjudicarte. Número de éxito, 16.

LIBRA : 23 SET. 22 OCT.: A pesar de que tu relación sentimental es estable hoy será un día de altibajos por tu carácter irritable y la poca paciencia del ser amado, dejen las conversaciones importantes para un mejor momento. Recibirás buenas noticias sobre un proyecto que casi habías olvidado, al fin lo podrás concretarlo y te dará muchas satisfacciones. Número de éxito, 5.

ESCORPIO : 23 OCT- 22 NOV.: Se han sanado tus heridas y se acabó la tristeza, hoy estarás inquieto y con ganas de emociones, visitarás lugares que habías dejado de frecuentar y encontrará la compañía ideal para tu estado de ánimo. No te cierres en tu ideas, evita las discusiones y acepta consejos, muchos de ellos te servirán para lo proyectos que tienes en mente. Número de éxito, 9.

SAGITARIO : 23 NOV- 22 DIC.: Aunque las celos te atormenten no te conviene pedir explicaciones, ten paciencia, circunstancias inesperadas te demostrarán que no tienes motivos para desconfiar. El día te parecerá lento y sin ningún acontecimiento interesante, hoy no tomes decisiones importantes, el desánimo podría llevarte a cometer errores que te ocasionarían problemas laborales. Número de éxito, 2.

CAPRICORNIO : 23 DIC- 21 ENE.: La sensación de que das más amor del que recibes desaparecerá, hoy tu pareja se mostrará más detallista y afectuosa que nunca y se acabarán tus dudas. Necesitas ahorrar pero no exageres, planifica tus gastos y no te prives de lo más necesario, si te organiza podrás disfrutarás de comodidades sin perjudicar tu presupuesto. Número de éxito, 22.

ACUARIO : 22 ENE- 17 FEB.: La comunicación mantendrá estable tu relación sentimental, no lo olvides, porque alguien observa tu felicidad y tratará de causarte problemas con comentarios maliciosos. Tu mente detallista y analítica te permitirá aprovechar una magnífica oportunidad de invertir, que llegará de forma inesperada. Número de éxito, 6.

PISCIS : 18 FEB- 19 MAR.: Te sentirás inquieto y con una sensación de melancolía, la persona que quieres percibirá tu malestar y te rodeará de cariño, no te dejará ni un momento solo. Te entusiasmarás con una inversión y arriesgarás todo lo que tienes, las cosas saldrán bien sólo si estás muy atento y vigilando cada detalle de las gestiones. Número de éxito, 17.

Fuente: whatthegirl.com