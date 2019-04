Jubilados aplazan gestión de las AFP y avizoran rentas míseras con la Gestora

Confederación de Jubilados aplaza gestión de AFP y avizora miseria para los futuros jubilados con la Gestora Pública

El secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Jubilados y Rentistas de Bolivia aplazó la gestión de las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP), Grover Alejandro dijo que las AFP sólo se dedicaron a acumular capital y hacer préstamos a los bancos. El secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Jubilados y Rentistas de Bolivia aplazó la gestión de las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP), Grover Alejandro dijo que las AFP sólo se dedicaron a acumular capital y hacer préstamos a los bancos.

La Paz, 15 abril (ANF).- La Confederación Nacional de Jubilados y Rentistas de Bolivia aplazó la gestión de las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP) y avizoró rentas miserables para los futuros jubilados del sistema de aporte individual que administrará la Gestora Pública de Seguridad Social de Largo Plazo.

“No sé cómo pueden hacer los entendidos y especialistas en la implementación de un sistema informático que pueda aligerar los pasos, 30 meses más nos induce a pensar que no quieren soltar los jugosos sueldos que tienen las AFP (…). Se han aplazado las AFP en el manejo económico, no han generado las ganancias, de manera tal que ustedes, los jóvenes a futuro tengan una renta digna”, afirmó el secretario ejecutivo de los Jubilados, Grover Alejandro.

El dirigente de los jubilados dijo a ANF que como las AFP Futuro y Previsión no generaron ganancias, solo se ocuparon de acumular capital. “No han cumplido su rol estrictamente de generar ganancias, divisas, y ese es un problema y no quieren soltar eso, y seguro que el Estado ha visto por conveniente no presionarlos para el traslado a la Gestora”, dijo.