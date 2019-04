La insólita decisión de Lebron James que lo aleja del Mundial de básquet: quién es la futura estrella de la NBA que podría reemplazarlo

Más allá de anunciar que no competirá con el equipo en China, el Rey mencionó que no tomó una decisión sobre lo que hará en la previa de Tokyo 2020. “Depende de cómo me encuentre. Me encantan los Juegos Olímpicos”, sentenció. James, que no fue parte del seleccionado que ganó la medalla de oro en Rio 2016, tiene tres podios olímpicos en su haber: fue oro en Beijing 2008 y Londres 2012. En Atenas 2004, cuando jugó con 18 años (la misma edad de Zion), se colgó la medalla de bronce.