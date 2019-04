López Obrador, el presidente que distrae a los mexicanos y coquetea con el manual del populismo latinoamericano

La advertencia del presidente norteamericano se traduciría en un duro golpe económico si no se acciona debidamente. Más en un hombre que no quiere tocar el comercio con los Estados Unidos, el cual implica miles de millones de dólares. “Estamos a favor del libre comercio. No vamos a participar en ninguna guerra comercial“, había dicho el ex alcalde de la capital horas antes de conocer el aviso hecho desde la Casa Blanca.