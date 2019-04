Marcelo Martins: “Jugar ante el campeón mundial es el sueño de todo futbolista”

A pesar de que no fue convocado para los amistosos contra Corea del Sur y Japón, el máximo referente boliviano en el exterior confía en volver para la Copa América. Por ahora destaca en el fútbol chino.

Gery Zurita

Después de un gran comienzo en el fútbol de China y de su no convocatoria a la selección nacional para los amistosos contra Corea del Sur y Japón, era inevitable hablar con Marcelo Martins, uno de los últimos grandes referentes de Bolivia que queda en el exterior.

Siga las noticias de eju.tv por whatsapp

El ‘Matador’ arrancó haciendo goles en el Shijiazhuang Ever Bright, su nuevo club en la segunda división de China, donde firmó por tres temporadas porque el proyecto de subir a primera es muy serio e importante en la parte económica. A sus 31 años, Martins habló con Diez y reveló por qué regresó al fútbol asiático y que sueña con estar con la selección en la Copa América de Brasil, su segunda casa y donde es reconocido como un ídolo por su paso por el Cruzeiro, Gremio y Flamengo.

A pesar de que no fue convocado por Eduardo Villegas sabe que si sigue destacando en su club volverá a La Verde, por lo que se animó a decir que para enfrentar a Francia en Nantes “hay que estar al doscientos por ciento”.

Todo apuntaba a que ibas a jugar en el fútbol de Brasil nuevamente ¿Qué te hizo decidir volver a China?

Todos saben que los contratos en China son muy buenos, son irrecusables, y bueno en mi caso no fue diferente. Es mi quinto año en ese país, me contratan porque me conocen, valorizan y respetan, porque cuentan con mi trabajo de goleador, que es lo que necesitan los equipos que me contratan. Me llamaron para que pueda ayudar a mi equipo a ascender, así como lo hice con el anterior equipo (Wuhan Zalla), saben que soy un jugador muy profesional y que hago muchos goles. El proyecto que me mostraron es grande y ambicioso para que la hinchada pueda vivir de lo que es clasificar a la primera división. Este es uno de los clubes más serios de China. Me hicieron una propuesta a la cual no podía decir que no. Todos estos motivos me hicieron aceptar.

¿El tema económico fue lo que más pesó para dar el sí?

El tema económico es siempre importante cuando ya conocés el fútbol donde estás. Como dije, este es mi quinto año y obviamente sé cuán difícil es estar acá. No es fácil estar en Asia, un lugar donde no hablás el idioma, no tenés la misma cultura, donde no se juega al fútbol como estás acostumbrado, donde tenés que adaptarte lo más rápido posible. Entonces, mi opinión es que (para aceptar firmar) tiene que ser un buen contrato y eso fue una prioridad para arreglar con los clubes en China. Obviamente que el proyecto que me muestran es muy grande y por eso acepto. Aparte del buen contrato me dan la confianza y el respeto y eso no tiene precio porque demuestra que me valorizan. Tuve cinco ofertas de equipo en Brasil, tres fueron oficiales para poder arreglar, pero no llegué a un acuerdo, simplemente no se pudo concretar, por eso decidí volver a China, donde me valorizan.

¿Cómo es el club Shijiazhuang Ever Bright, tu nueva casa?

Es un club que tiene mucho arrastre y sus hinchas son muy fanáticos, locos por el equipo, hasta ahora nunca había vivido algo así. Es una hinchada que te apoya y va al estadio cuando el equipo está bien o mal, donde te ven los seguidores te piden fotos, te regalan poster. La ciudad vive fútbol, eso se siente, por eso como jugador del club hay que estar bien para hacer un gran trabajo dentro de la cancha porque uno sabe que así hace feliz a la gente.

Comenzaste muy bien en tu nuevo equipo ¿a qué se debe?

Lo más importante, el secreto que tengo en China, es mi adaptación rápida, porque ese aspecto es clave. Eso lo hice bien. Hay jugadores que muchas veces vienen y no pueden mostrar su fútbol porque no se adaptan a China y no pueden desenvolverse dentro de la cancha. Conmigo pasó lo contrario, acá me siento como en mi casa, me tratan muy bien, hicieron un buen equipo, el presidente me quiere, y estoy respondiendo.

¿Hay diferencias entre la primera y la segunda división del fútbol de China?

Para mí no cambia nada. Jugué dos años en la primera división y ahora en la segunda el nivel técnico, táctico y mental es igual, la dinámica, la intensidad, los choques la fuerza, la velocidad que tienen los jugadores, los kilómetros que se recorren en los partidos son parecidos. No hay mucha diferencia, lo veo parejo. Muchas veces los equipos de segunda le ganan a los de primera, en partidos amistosos.

El fútbol acá ha crecido mucho y eso es importante para nosotros los que venimos del exterior, porque sabemos que llegamos para contribuir y ser ejemplo, porque somos importante en el crecimiento de este fútbol. Los contratos de la segunda división son parecidos a los de primera. Es más, en la segunda hay premios más importantes que en primera, depende de los objetivos de los clubes.

En el partido de Corea y Bolivia y se pudo ver que el nivel del fútbol asiático es muy bueno es rápido, ustedes seguro lo vieron y se han dado cuenta de que el fútbol acá no es fácil, solo de ver a los coreanos jugar se puede dar cuenta el nivel de la dificultad de estar acá, por eso hay que valorizar mucho a quien se destaca en este lugar, porque es muy difícil sobresalir, ya que son muy buenos.

Cambiando de tema, ¿te sorprendió no estar en la lista de la selección para los amistosos contra Corea del Sur y Japón?

Trabajo al cien por cien para estar en la selección. Soy profesional en lo que hago y quiero estar en todas las convocatorias. Siempre he dicho que en mis mejores momentos he estado en la selección, he dejado a mis equipos en los que era figura e ídolo para ir a los partidos amistosos que (incluso) no eran por fecha FIFA, pues igual pedía permiso al club para estar con La Verde, y varias veces perdí mi puesto en algunos clubes por estar en la selección, porque para mí es un orgullo estar en el combinado de mi país.

(Sobre su ausencia en la lista) Me imagino que el profesor Villegas sabe lo que hace, está viendo a nuevos jugadores, tal vez a mí me conoce y sabe cómo juego y espera que pueda trabajar bien, como lo estoy haciendo, ya que tuve un arranque espectacular en el torneo chino y eso es porque realicé una buena pretemporada, apuntando a estar bien para la Copa América de Brasil. Ya si quiere convocarme es una decisión de él y su cuerpo técnico, yo siempre estaré a disposición de la selección.

¿Pudiste hablar con Villegas sobre la posibilidad de estar convocado, en algún momento?

No, hasta ahora no hablé con el entrenador, no me ha llamado. Estoy concentrado en la parte física y técnica con mi equipo y trabajando como lo hago siempre, como un gran profesional. Siempre es un orgullo ser llamado y espero que pueda contar conmigo más adelante, en la Copa América, principalmente.

¿Te pesa no haber estado contra Corea del Sur y Japón?

El futbolista siempre va a querer estar en su selección, es lo máximo para un jugador, para mí no es diferente, quiero estar, pero el técnico es el que sabe las razones, por ahí quiere que me prepare en mi club que no pierda la concentración, que es lo que estoy haciendo. Más adelante espero que cuente conmigo.

¿Creés que podés estar para la Copa América?

Estoy tan ilusionado que comencé a mentalizarme y a trabajar desde el inicio de mi contrato con el nuevo club pensando en la Copa América porque es mi sueño, estoy trabajando duro para merecer una convocatoria. Sé de mis condiciones y lo que puedo aportar a la selección. Jugar la copa en Brasil será algo grande.

¿Lo que te motiva es ser el máximo goleador de La Verde?

Primeramente, mi ilusión es estar junto al equipo, el llegar a ser el máximo goleador no me apura, estoy tranquilo con relación a ese tema, lo más importante es que la selección juegue bien, que hagamos buenos partidos fuera de casa. Si llego a ser el goleador será algo que se dará naturalmente con los partidos que vengan y seguro cuando llegue el momento será importante, pero no solo para mí, sino para todos.

¿Qué análisis haces de esta nueva era de la selección?

Hay buenos jugadores y jóvenes que tienen talento. Con varios estuve en anteriores partidos de la selección y me imagino que fue bueno para que ganen experiencia jugando partidos internacionales, porque no es igual que jugar en Bolivia, no es lo mismo. Ellos tienen que tener el sueño de jugar en Europa, de querer mostrarse y entrenarse en otros países, esa tiene que ser su ambición. Si están jugando en el país tienen que trabajar el doble para aportar a la selección, porque deben estar los mejores.

Lo que se está haciendo con nuevos seleccionados, jugando partidos internacionales, es muy bueno porque cada uno gana minutos, roce, confianza, fuerza, malicia y picardía, todo eso es lo que necesitan para beneficiarse más adelante.

Se confirmó el amistoso contra Francia ¿Cómo se debe encarar esta clase de partidos?

Ese partido contra Francia es el sueño que todo jugador de selección quiere jugar, hay que saber aprovecharlo y hay que estar concentrado porque la exigencia seguro que será al doscientos por ciento, así que no podés fallar para jugar contra la campeona hay que estar bien preparados porque si no te meten siete, así que hay que trabajar duro.

¿Cómo ves el hecho de que se haya postergado el inicio de las eliminatorias para Catar 2022 (serán el próximo año y no este, como estaba en principio)?

Creo que nos beneficia bastante porque Bolivia necesita trabajar, más partidos amistosos, microciclos, como lo viene haciendo el entrenador, eso es clave. Todo este tiempo le ayudará para poder armar una selección con ‘maldad’, en sentido del fútbol, y con picardía.

También hay la posibilidad de aumentar los cupos para el Mundial ¿Hay la chance para clasificar?

Si se abren más cupos, Bolivia irá al Mundial, sí o sí, ese tiene que ser el pensamiento de todos los bolivianos y todos los jugadores. Si se concreta esa medida favorecerá a la selección, porque se puede pelear por un lugar en la Copa del Mundo.

Ya estás con 31 años. Pensado en el futuro ¿hasta los cuántos piensas jugar?

Todavía no he pensado en parar, soy muy joven, con 31 años estoy en la flor de la edad en el fútbol, es cuando uno tiene más experiencia, es más pícaro, se vuelve más goleador, sabe cómo posicionarse, ya no corre por correr, ahora lo hace sabiendo los atajos de la cancha, eso es algo importante que el jugador lo gana con los años. Tengo mucho que dar en el fútbol todavía, vamos a ver hasta cuando puedo mantenerme al cien por cien en el nivel que yo siempre juego, espero que pueda mantenerlo por mucho tiempo más.

¿Está dentro de tus metas volver a Brasil, nuevamente?

Tengo contrato de tres años, soy profesional y siempre me gusta trabajar duro para cumplir lo que firmo, pero si se da la oportunidad (de regresar a Brasil) con mucho gusto iré a un lugar donde me quieren mucho, donde soy ídolo a donde puedo hacer el trabajo como siempre lo hago, al cien por cien.

Aunque decís que falta mucho para para el final de tu carrera ¿volver al fútbol de Bolivia está en su cabeza?

Si algún día vuelvo a jugar a Bolivia será en Oriente Petrolero.

Fuente: diez.bo