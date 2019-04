Medios obligados a difundir propagandas

Normativa. El año pasado la ANP ya había expresado su preocupación. El MAS justifica la disposición.







Los medios de comunicación están obligados por la Ley de Organizaciones Políticas a la difusión de propaganda electoral de los partidos políticos en la misma cantidad y tiempo que el Tribunal Supremo Electoral los contrate a título de “fortalecimiento público”.

Argumento. Así está establecido en el parágrafo II del artículo 74 de la Ley 1096 de Organizaciones Políticas (LOP), promulgado el 1 de septiembre del 2018, norma referida al funcionamiento, organización y financiamiento de los partidos políticos. “En períodos electorales, los medios de comunicación audiovisuales e impresos que se habiliten para la difusión de propaganda electoral, cederán gratuita y obligatoriamente al Órgano Electoral Plurinacional la misma cantidad de espacio y tiempo que este les contrate para la implementación del fortalecimiento público”, reza la norma.

Detalles. Asimismo, establece que el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) definirá el “tiempo y espacio contratado y cedido por los medios de comunicación” a las organizaciones políticas de acuerdo a los criterios de distribución establecidos en esta ley. Lo que representa que, si el OEP contrata en un medio de comunicación impreso una página de propaganda electoral de un determinando partido político, en esa misma dimensión el medio debe ceder, pero de forma gratuita. Igual tratamiento en medios audiovisuales, es decir radio y televisión. La mencionada norma en el parágrafo I del artículo 74 señala que el TSE dispondrá una “franja horaria en radio y televisión, así como de espacios en diarios”, sobre las candidaturas y ofertas programáticas que serán distribuidos bajo criterios de igualdad y de proporcionalidad entre las organizaciones. Antes de la LOP, los medios estatales eran los únicos en establecer espacios de difusión gratuita, sin embargo, la actual disposición incluye a los medios privados que se registren en el TSE para la difusión de propaganda electoral.



Desde las plataformas en defensa del 21F. El jefe de campaña de Bolivia Dice No (21F), Vladimir Peña, ayer manifestó que el bloque al que representa no está de acuerdo en que los medios de comunicación privados y estatales otorguen espacios gratuitos para la difusión de propaganda electoral de todas las siglas. Peña agregó que Demócratas, partido político que integra el bloque 21F, desde un inicio dio a conocer sus observaciones del precepto puesto que traía otras consecuencias, entre las cueles están la vulneración al resultado del referendo del 2016 y la difusión gratuita de propaganda de los partidos, la cual solo aventaja más al partido de gobierno. “Ese fue nuestro planteamiento (cuando se trataba la LOP), que los recursos que gasta el Ministerio de Comunicación, en la difusión de propaganda gubernamental del Presidente, vaya a cubrir eso y no se les cargue a los medios de comunicación privado, es una forma también de controlar y restringir”, agregó.

La ANP hace observaciones a disposición vigente

La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) informó que no solo es la Ley de Organizaciones Políticas (LOP) sino que son 11 leyes y un Decreto Supremo que son las observadas para difundir propaganda gratuita. El director ejecutivo de la ANP, Franz Chávez, explicó que la disposición no es nueva, dijo que los medios de comunicación privados ya sacan publicidad gratuita y eso significa grandes pérdidas económicas. “No solo es la Ley de Organizaciones Políticas, son 11 leyes y un Decreto que tiene que ver con la publicación de avisos gratuitos, es un número más grande de imposiciones en relación a lo que es las propaganda gratuita”, declaró Chávez. El director ejecutivo de la ANP precisó que el tema es de conocimiento del Ministro de Comunicación, Manuel Canelas.

En el MAS destacan importancia de la norma

El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, manifestó que con la decisión de obligar a los medios de comunicación a difundir propaganda electoral gratuita en la misma proporción que el Órgano Electoral Plurinacional, pretende evitar que los partidos políticos “busquen financiamiento ilegal”. “Lo que se intenta es que los partidos no generen recursos provenientes de actividades ilícitas o que sean fomentados por algunas prebendas y dádivas que posteriormente puedan ser empleados una vez que asuman en el gobierno”, sostuvo Borda.