Melean: “Quería seguir jugando, no me di cuenta de la gravedad del corte”

El volante de Wilstermann Alejandro Melean, quien sufrió un corte profundo en la ceja derecha en el partido ante Boca Juniors, por la Copa Libertadores, contó que quería seguir en el partido porque no se dio cuenta de la gravedad de la herida.

“No sabía la gravedad del corte, sabía que era profunda por la cantidad de sangre que salía, pero pensé que el corte era más pequeño”, relató el futbolista, quien pudo retornar junto el plantel desde Buenos Aires después de ser dado de alta en una clínica de esa capital.

“Le decía (al doctor) que me lo vende para seguir jugando, pero el médico me decía que estaba muy grande el corte, que no podía volver a jugar. Cuando entré a la sala médica de Boca me sacaron una foto y me la mostraron, entonces recién le di la razón al doctor. No creo que hubiera sido inteligente seguir jugando”.

Melean, tras el encuentro, pasó la noche en el Sanatorio Los Aros, en Buenos Aires, porque según explica, había el temor de que tuviera algún golpe interno más fuerte.

“El tema es que casi me deja sin viajar (a Cochabamba con el equipo), porque creyeron que había un hematoma en el cerebro, pero me hicieron un seguimiento y como fue algo pequeño y no convulsivo me dejaron viajar con mis compañeros. En estos días debemos hacer un seguimiento a eso también”, explicó Melean. “Este fue el corte más feo que he sufrido en la cabeza, ahora a pensar en la recuperación”.

De acuerdo al médico de Wilstermann, Alex Antezana, el jugador estará fuera de las canchas entre tres semanas a un mes.