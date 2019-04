Niegan pedido de cesación a la detención de Leyes y este dice que el MAS le teme

La mañana de este miércoles se realizó la audiencia de cesación a la detención preventiva del alcalde suspendido de Cochabamba, José María Leyes, en la cárcel de San Antonio por el caso Mochila II; sin embargo, el juez anticorrupción ha ratificado la medida y el burgomaestre continuará en el penal cochabambino.

Leyes está detenido desde el 30 de noviembre, cuando el juez anticorrupción, Iver González, resolvió la detención preventiva, en la cárcel de San Antonio, por la presunta compra irregular de mochilas.

El burgomaestre, que enmanillado ofreció una conferencia de prensa improvisada, anunció que ha solicitado un permiso para dirigirse hacia la población a través de la prensa, en ese sentido adelantó que mañana, a las 10:00, emitirá un amplio comunicado en donde brindará detalles sobre el proceso que está encarando.

“Estas manillas que me ponen, estas manillas muestran el temor, el miedo que el MAS me tiene, ellos me encarcelan porque me temen, porque sabe que el pueblo me apoya, porque saben que les vamos a ganar en las próximas elecciones”, declaró Leyes, tras abandonar la audiencia.

Agregó que el pedido de brindar una conferencia extendida se debe a que existen muchas cosas de qué hablar. “Es importante que el pueblo cochabambino y Bolivia escuche lo que tengo que decir, ojalá que no teman a mi voz, que no pongan pretexto para evitar que mi voz sea escuchada por toda Bolivia, los invito para que mañana puedan escuchar la verdad. Si no permiten mi entrevista, será una prueba más de que el MAS le teme a José María Leyes”, acotó.

Leyes pide unidad a los cochabambinos

Por otra parte, el alcalde suspendido pidió a los cochabambinos permanecer unidos, sostener la valentía y defebder la libertad, la justicia, por más que existan amenazas de por medio, con juicios y procesos.

“Cuando el MAS se vaya vamos a construir una justicia justa, igual para todos, esta justicia la tenemos que cambiar, por eso hoy le quiero pedir a Cochabamba que oren a Dios con todo su corazón para que Dios elija un nuevo presidente para Bolivia”, concluyó.

Los procesos penales

Son al menos seis los procesos penales que asedian a Leyes, aunque desde el Concejo advierten que se analizan otros. Los casos por los que se investiga son Mochilas I, II y III; por la compra de material escolar con supuesto sobreprecio, cuyas indagaciones en la actualidad abarcan los periodos entre 2015 y 2018; otro caso es la compra de motos y camionetas para la Policía con supuestas anomalías en la adjudicación, que costaron Bs 980.000; la compra de cámaras de seguridad con supuesto sobreprecio, que costaron Bs 29 millones; y un supuesto sobreprecio de Bs 246.000 en la compra de seguros.

El 23 de abril último, el viceministro de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Diego Jiménez, presentó una segunda demanda penal ante la Fiscalía contra Leyes, entre otros, por la compra de 91.300 mochilas escolares durante 2017, supuestamente, con sobreprecio, lo que se denominó como el caso Mochilas II.

EL DEBER / Miguel Roca