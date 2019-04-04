Ofrecen $us. 40 millones por los derechos de transmisión de 338 partidos de la liga

EMPRESA OFRECE $us. 40 MILLONES POR DERECHOS DE PARTIDOS DE LA LIGA DEL 2021 AL 2024
EL PDTE DE SPORT BOYS INFORMÓ QUE LLEGÓ UNA PROPUESTA DEL CESIONARIO (S&U SPORTS GROUP. INC) PARA TRANSMITIR DE MANERA EXCLUSIVA DESDE EL 2021-2024 LOS 338 PARTIDOS DE LA LIGA PROFESIONAL DE FÚTBOL BOLIVIANA,ENTREGANDO A LA LIGA $40 MILLONES POR TODAS LAS TRANSMISIONES,EL MINISTRO SEÑALÓ QUE ES LA MEJOR PROPUESTA PARA EL FÚTBOL NACIONAL Y PODRÍA MEJORAR,ESTÁ SERÍA PAGADA EN 4 PAGOS POR AÑO
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Fuente: Detrás de la Verdad