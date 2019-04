Ortiz cuestiona la política de alto endeudamiento del gobierno

Luego de que el ministro de economía, Luis Arce Catacora, alegara que el gobierno piensa usar el endeudamiento “para generar crecimiento económico”, el candidato presidencial de Bolivia Dice No, Oscar Ortiz, respondió desde su cuenta en Twitter que “están endeudando al país para proyectos fracasados y con pérdidas como la planta de urea, la separadora de líquidos de Gran Chaco, el Ingenio de San Buenaventura, la planta de GNL, etc. Peor aún, 3 termoeléctricas que no tienen ni un contrato de exportación”

El ministro y el candidato también cruzaron argumentos en el tema de la inflación, que según Arce está “absolutamente controlada”, mientras que para Ortiz los precios bajos no son un resultado del manejo macroeconómico sino un efecto transitorio del ingreso de productos baratos desde los países vecinos, algo que “va a generar problemas a mediano plazo”.