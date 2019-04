Prevén máxima seguridad para el clásico cochabambino

Un total de 350 efectivos policiales se encargará del operativo de seguridad que se desplegará para el clásico entre Aurora y Wilstermann, mañana (19:30) en el partido válido por la jornada 16 del certamen Apertura y que se jugará en el estadio Félix Capriles.

Para efectos de recaudación, Aurora oficiará de local y, por lo mismo, hoy brindará un beneficio para sus hinchas, quienes podrán adquirir sus entradas para la general en 40 bolivianos.

Según la dirigencia del cuadro popular, los boletos estarán a disposición de los aficionados desde las 7:00 hasta las 22:00 en su complejo de la laguna Alalay.

Siga las noticias de eju.tv por whatsapp

De acuerdo a lo que se tiene previsto, se hará el registro de cada persona que adquiera su entrada, por lo que pidieron que los interesados en comprar sus boletos lleven sus identificaciones. Asimismo, para evitar la venta a revendedores, sólo podrán comprar dos localidades por persona.

La intención es que los hinchas del cuadro celeste sólo ingresen al sector de general.

Accesos definidos

Tomando en cuenta que se trata de un clásico, la Policía tiene previsto que los ingresos en la tribuna de general sean divididos, por lo que los hinchas del equipo celeste sólo podrán acceder por la puerta central de la avenida Libertador Bolívar, mientras que las puertas que están a los extremos estarán destinadas para el ingreso de aficionados de Wilstermann.

Por otra parte, en las curvas se tiene previsto contar con dos accesos habilitados, mientras que en el sector de preferencia la entrada será por la puerta principal.

Al tener 350 uniformados, se dispuso que se cuente con dos anillos de seguridad. El primero estará en los alrededores del estadio (avenida Calancha, rotonda del surtidor El Cristo, Libertado-Juan de la Rosa, plaza de las Banderas). El segundo anillo de seguridad será interno y estará en todos los accesos al escenario de Cala Cala.

Los policías revisarán el ingreso del público y que no se porten armas contundentes, además de objetos prohibidos en los escenarios deportivos.

Las puertas de ingreso al escenario deportivo estarán abiertas desde las 16:00.

La Policía estará en los alrededores del escenario cochabambino desde las 17:00 para el clásico

DATOS

Abonados y socios pueden ir a general. Por este partido, los socios y abonados de la preferencia y curvas podrán ingresar a la recta de general.

Sin entrada no podrán pasar el primer anillo. La Policía tiene previsto controlar el acceso, y quienes no tengan su boleto no podrán acceder al área acordonada.

Menores pagan lo mismo en las cuatro tribunas. Las entradas para menores tendrán un costo de 20 bolivianos para todos los sectores del estadio Capriles.