¿Qué se sabe de la PlayStation 5? Recopilamos algunos detalles sobre la consola

Sony no ha dado mucha información sobre la PlayStation 5, la consola que llegará para continuar con la hegemonía en el sector de videojuegos. No obstante, ya han salido a la luz pública varios detalles sobre el lanzamiento y las especificaciones de este dispositivo, y aquí mencionaremos los más importantes.

Lo primero que hay que destacar es que Sony, en su afán por mostrar una cara nueva, ha dado luces de que habrá un breve cambio en el nombre de la consola. El mismo Kazuo Hirai, director ejecutivo de Sony, ha mencionado que la marca nipona trabaja en este dispositivo, pero en reiteradas oportunidades ha preferido no llamarla como PlayStation 5. Junto a esto, aquí está un breve resumen de lo que suena en la actualidad.

Posibles especificaciones técnicas de la consola

Dejando atrás el posible diseño futurista con un botón de encendido bastante particular, nos queremos centrar en las características que estarán en la parte interna del dispositivo. Estas son las especificaciones técnicas que estarían presentes en la PS5:

• CPU: Custom 8 cores / 16 hilos Zen 2.

• GPU: Custom NAVI @ 8 + teraflops.

• Memoria: 12 GB GDDR6.

• Almacenamiento: 1 TB SSD.

La memoria RAM, la memoria de almacenamiento y las demás características no tienen desperdicio alguno. Esperemos todas estas puedan ser confirmadas en las próximas semanas.

¿Cuáles serían los primeros juegos que llegarán a la PS5?

Lo ideal es que la PlayStation 5 sea presentada con juegos que se puedan disfrutar desde el primer minuto. Así pues, entre las novedades que circulan se ha revelado que los siguientes títulos cuentan con méritos para estar disponibles en la consola:

• Shenmue III – 27 de Agosto del 2019.

• Jump Force, para el segundo semestre de 2019.

• Death Stranding, para el segundo semestre de 2019.

• Cyberpunk 2077, para el segundo semestre de 2019.

• The Last of Us Part II, para el segundo semestre de 2019.

• Nioh 2, para el segundo semestre de 2019.

• Doom Eternal, para el año 2019.

• Control, para el segundo semestre de 2019.

• Ghost of Tsushima, para el segundo semestre de 2019.

• Beyond Good & Evil 2, para el 2020.

• The Elder Scrolls VI, para el 2020.

Posible precio de la PS5

He aquí uno de los puntos más importantes del listado. Pero no te asustes pensando que costará más de 1.000 euros o dólares, pues ha quedado demostrado con los últimos lanzamientos que la consola no debería pasar los 450 euros o los 500 dólares. Incluso, portales como ps5playstation5 revelan que el PS5 puede salir al mercado en unos 399 euros o 450 dólares aproximadamente.

El PS3 salió en una frívola suma de 599 dólares y Sony tuvo que bajar el precio para generar muchísimas más ventas, así que no cometerán el mismo error y menos en esta época donde la competencia asecha por ambos lados.

¿Y cuándo podría ser lanzada la PlayStation 5?

Según comentarios como el de Lewis Ward, analista de la empresa IDC, la consola estaría siendo presentada en el año 2021, aunque otros especialistas en el área dejan entrever que Sony, preocupada por lo que pueda hacer Microsoft con la nueva Xbox, podría lanzar el dispositivo en 2020. Haciendo un análisis de diversos medios, se ha hecho hincapié en marzo o septiembre del 2020. ¿Y a qué fecha apuestas por el lanzamiento de esta consola?

