San José busca reivindicarse en visita a Flamengo (20:00)

Con su última carta en juego, San José buscará esta noche (20:00 HB) dejar de lado sus problemas institucionales y tratar de seguir con vida en el Grupo D de la Copa Libertadores de América, cuando visite al cuadro de Flamengo, en el estadio Maracaná.

Sin su poderoso atacante “Gabigol”, Flamengo llega con hambre de triunfo tras caer la pasada semana 0-1 como local ante Peñarol, siendo la de esta noche la oportunidad de mejorar su semblante.

Por su parte, San José llega de igualar con Liga de Quito en Oruro 3-3, aunque con la moral elevada por el vital triunfo en el certamen local 2-3 en su visita a Bolívar en La Paz.

Posibles equipos

Flamengo: Diego Alves – Pará, Leo Duarte, Rodrigo Caio, Rene – Everton Ribeiro, Willian Arão, Diego Ribas, Gustavo Cuéllar, Bruno Henrique – Vitinho. DT: Abel Braga.

San José: Carlos Lampe – César Mena, Edemir Rodríguez, Jair Torrico, Ariel Juárez – Edivaldo Rojas, Didi Torrico, Javier Andrés Sanguinetti, Mario Ovando – Rodrigo Ramallo, Carlos Saucedo. DT: Miguel Ponce.

OTROS PARTIDOS

Resultados de ayer

Cruzeiro 4-0 Huracán (GB)

Nacional (U) 1-0 Zamora (GE)

Sporting Cristal 2-0 U. Concepción (GC)

Cerro Porteño 4-1 Atlético Mineiro (GE)

Palmeiras 3-0 Junior (GF)

U. Católica 2-3 Libertad (GH)

Gremio 3-1 Rosario Central (GH)

Partidos de hoy

18:00 River Plate vs Alianza Lima (GA)

20:00 Flamengo vs San José (GD)

22:00 Emelec vs Deportivo Lara (GB)

*Todos los horarios corresponden a Bolivia