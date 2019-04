“SIN PRUEBAS, SOLO PORQUE UNO LO DICE”

se defendió el gerente ante el juez

LA FISCALÍA

De acuerdo con el cuaderno de investigación, accedieron a un contrato en el que se modifica el programa para incluir otros electrodomésticos como ser licuadoras, heladeras, aires acondicionados, lavadoras, planchas, evaporadoras industriales, condensadores industriales, quite cañerías, que no estaban contemplados en el plan Cotas en Cuotas. Entonces, los fiscales cuestionaron que el imputado Hernán Saavedea. no hubiera observado el cambio y que acordara un acuerdo para dirimir el caso en un centro de conciliación y arbitraje para recuperar el dinero. F:ED

DESDE COTAS

señalaron que desconocían los motivos de la detención de Hernán S. M. “Están aprehendiendo a personas cuyos nombres no estaban en la investigación, en contra de quienes no existe ninguna evidencia que haga pensar que estén involucrados en el robo que Cotas ha denunciado y tampoco están mencionados en la auditoría”, afirmaron desde la telefónica. V:detrásdelaverdad

Fuente: Ayyy Don Este