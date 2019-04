Solicitan a la Brigada Parlamentaria sesionar en Tariquía para que los comunarios sean escuchados

La diputada de Unidad Demócrata (UD), Lorena Gareca, ha informado a los medios de comunicación que solicitó que la Brigada Parlamentaria de Tarija realice una sesión en la comunidad de Chiquiacá dentro de la reserva natural de Tariquía, esto con la finalidad de lograr que los parlamentarios puedan conocer de primera mano la realidad de la reserva y escuchar a los comunarios.

“Hemos solicitado a la Brigada Parlamentaria que sesionemos en la comunidad de Chiquiacá para escuchar a los comunarios y poder explicar debidamente todo, queremos manifestar nuestra molestia por la falta de quorum en esta sesión tan importante pero hemos conocido de que el ministro no está en Tarija, eso se nos ha manifestado no es que por falta de quorum el ministro no ha asistido a la sesión de Brigada”, ha explicado la diputada.

En este sentido, ha lamentado el accionar de los parlamentarios del Movimiento Al Socialismo (MAS) quienes no asisten a las sesiones incluso en una en la que debía estar una autoridad nacional.

“Lamentamos que la posición del Movimiento Al Socialismo de no asistir a esta sesión tan importante es el resultado de lo que se quiere dar a Tarija, siempre jugando con Tarija, pero no se juega al momento de extraernos todas nuestras riquezas, queremos decir que vamos a seguir insistiendo en que la Brigada sesione en Chiquiacá, solicitud que ya hemos planteado y esperamos que la Brigada responda a lo que hemos pedido“.

Fuente: http://lavozdetarija.com