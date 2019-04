TRUFIS NO QUIEREN BUSES RÁPIDOS

y van por “la cabeza” de Ribera

El presidente de Fedectrans, Ronald García, dijo que el 15 de abril van a entrar a un bloqueo departamental si es que el alcalde no los recibe, y que para sentarse a consensuar piden la renuncia del secretario Rolando Ribera. “Mientras él no renuncie, no vamos a levantar la medida de presión del bloqueo”, afirmó. F:ED

SE VA PONER FEITO, FEITO







