Vigevani respondió a críticas de Villegas

El entrenador celeste explicó que el jugador Joel Fernández no estaba en condiciones de ir a la convocatoria de la selección nacional porque estaba delicado de salud, pero admitió que no se le comunicó al DT de la Verde.

César Vigevani, técnico de Bolívar, salió al frente y respondió a las declaraciones del entrenador de la selección nacional, Eduardo Villegas, que lo criticó por no enviar a dos jugadores al microciclo de la sub-23, que se cumplió el miércoles en Cochabamba. El argentino le pidió sentido común al DT de la Verde y lo invitó a Tembladerani para compartir criterios.

Villegas se estrelló contra Soria y Vigevani

“Reconozco que hubo una falla del departamento deportivo del club que no informó que Joel estaba delicado de salud y no podía acudir al llamado de la selección. Yo siempre manifesté que Bolívar dará su apoyo a la selección, pero se necesita más sentido común. No se puede convocar a los juveniles para un torneo que iniciará en enero “, disparó Vigevani.

Agregó que los jugadores convocados (Joel Fernández y José Orellana) recién se integrarían a la concentración un día antes del partido con Nacional Potosí (viernes 20:00) y que según la evaluación del cuerpo médico los jugadores no estarían en condiciones de jugar este encuentro.

“Yo entiendo que se necesita trabajar con la selección, pero como nos van a sacar a dos jugadores importantes y querer devolverlos un día antes del partido con Nacional. Hay aspectos que no se consideraron. Nosotros invitamos a Villegas o alguien de su cuerpo técnico para que nos visite y así podemos entablar un mejor dialogo”, acotó.

El cochabambino fue duro con el técnico de la academia paceña porque ninguno de los convocados se presentó a la concentración en la capital valluna. “Que un extranjero ponga piedras en el camino no es bueno. Es un individuo que para nosotros no merece ningún respeto, porque nos esta perjudicando, no a nosotros, sino al fútbol boliviano”, indicó Villegas.

Bolívar va con un solo cambio a Potosí

El defensor Pablo Pedraza por Luis Gutiérrez es la única variente que presentará Bolívar este viernes (20:00) en la Villa Imperial.

Por lo que se observó, Vigevani quiere sorprender al cuadro potosino en su reducto y alista un esquema ofensivo. Los celestes están obligados a frenar al líder del torneo para seguir en la lucha por el primer puesto.

Posible equipo:

Saidt Mustafá; José Orellana, Mauricio Prieto, Pablo Pedraza, Joel Fernández; Leonel Justiniano, Carlos Gómez, Juan Miguel Callejón, Erwin Saavedra; Juan Carlos Arce y Marcos Riquelme.

Fuente: diez.bo