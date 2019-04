Visitamos Riberalta junto a @Ernesto_SuarezS a quien agradezco por su respaldo y confianza.

Riberalta, dijo No con una de las votaciones más altas de Bolivia y volverá a decir No en octubre, no al abuso, no al pasado que no se quiere ir, y no al viejo pasado que quiere volver. https://t.co/DeVphte3xv

Fuente: Oscar Ortíz por Oscar Ortiz Antelo