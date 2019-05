Anuncian norma para bajar costos del roaming en países miembros de la CAN

Varios temas se abordarán en ocasión de la Cumbre de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), pero el que más llama la atención es la reducción de los costos del roaming —el pago de servicio de telefonía en el extranjero para mantener el número— con el fin de que los habitantes de los países miembros (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) se comuniquen sin restricción.

La información fue confirmada este jueves por el viceministro de Comercio Exterior e Integración, Benjamín Blanco, quien dijo que la medida se adoptará a través de una norma aprobada el domingo 26 de mayo, cuando se instale en Lima la reunión de cancilleres.

“Estamos adoptando una decisión, el 26 de mayo en el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores se aprobará una norma que va permitir gradualmente ir bajando los costos de roaming entre los cuatro países”, anunció en una entrevista con la estatal Bolivia Tv.

A decir de Blanco, “esto es importante porque hablando de la libre circulación de personas, y en el nuevo contexto digital, las personas van poder circular por los países de la CAN sin pagar los costos de roaming”.

De acuerdo con el portal Tecnología Fácil, el roaming (palabra inglesa que significa itinerancia) es el servicio ofrecido por los operadores de telefonía móvil para usar la misma línea en el extranjero, donde termina la cobertura de la red local.

Por ejemplo, la estatal Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) presta ese servicio en 100 países según un detalle publicado en su portal web.

Para usuarios que viajan a Perú y desde ese lugar hacen una llamada a Bolivia la tarifa es de $us 0,76 (Bs 5,28) cada 60 segundos, cuando para el ámbito local se paga solo Bs 0,90. Mientras que por recibir una llamada en el mismo lapso se paga $us 1,06 (Bs 7,37), algo que usualmente no se cobra. (23/05/2019)

La Razón Digital / Rubén Ariñez / La Paz