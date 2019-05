Atención médica en el Hospital Japonés es suspendida por 48 horas

Trabajadores piden la desvinculación de la jefa de servicio, a quien denuncian por una presunta persecución laboral

Juan Delgadillo

Tome sus previsiones, la atención médica en el hospital Japonés está suspendida por un paro de 48 horas que acatan los trabajadores en salud del nosocomio. La medida es debido a una presunta persecución laboral por parte de la jefa de servicio.

Sarina Madde, ejecutiva del sindicato de trabajadores del hospital Japonés, lamentó que la Gobernación de Santa Cruz haya eximido a la nutricionista (jefa de servicio) de 22 denuncias, de las 30, presentadas en su contra por personas que trabajan en el servicio.

“Supuestamente la Gobernación no le encontró nada, no puede ser que de las 22 denuncias no hayan tomado en cuenta al menos una. Lo que pedimos es que ella deje de ser la jefa de servicio, ella les grita a las personas mayores”, declaró Madde.

En las puertas del hospital Japonés se evidencia una larga fila de personas que acudieron a programar sus fichas de consultas, mismas que serán trasladadas para el mes de junio. Las consultas médicas están suspendidas, solo está habilitado el servicio de emergencia.

Fuente: eldeber.com.bo