Borda: «Cuoteo y angurria de poder marcan reunión de opositores y cívicos en Santa Cruz»

El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, afirmó el viernes que el «cuoteo» y la «angurria de poder» marcan la reunión que celebran esta jornada en Santa Cruz los candidatos, dirigentes y cívicos de la oposición, en un nuevo intento para superar la división del sector y enfrentar al oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) en los comicios del 20 de octubre.

«En el preludio de esta reunión (se escucharon) criterios dispares, nadie intenta ceder absolutamente nada, todos quieren encaramarse en el poder, no les interesa una visión colectiva como opositores, les interesa visiones personales, cómo llegar al poder», dijo a los periodistas.

Para el diputado del MAS, no es novedad que los opositores vuelvan a reunirse para discutir sus aspiraciones «personales» y de grupos conservadores que en el pasado formaron «mega coaliciones» para gobernar el país con resultados desfavorables para la mayoría de los bolivianos.

¿Acaso las mega coaliciones que existían antes de 2005 (eran) sobre la base de principios, planes, programas políticos? No, se han hecho sobre la base de cuoteos descarados de ministerios y ahora, sobre la base de eso fundamentalmente, se intenta buscar, nuevamente, cohesión y no hay. No va a haber nunca por esa angurria de poder que tienen los opositores», señaló.

El legislador también cuestionó el rol de supuestas organizaciones cívicas que dejaron de lado el trabajo por el desarrollo de sus regiones, por lo que su representatividad -a su juicio- está en duda.

«Han dejado de ser organizaciones cívicas para convertirse en partidos políticos de la derecha, entonces, tiene que haber un fuerte cuestionamiento de la población civil respecto a los roles y los objetivos que están cumpliendo en la actualidad los comités cívicos», dijo.

El MAS enfrentará en las elecciones generales a ocho frentes de la oposición habilitados por el Órgano Electoral.

Fuente: https://www1.abi.bo