Cívicos y líderes opositores volverán a reunirse en Santa Cruz por el 21-F

Como en enero, los presidentes de comités cívicos y los candidatos de los binomios opositores se volverán a reunir este jueves en Santa Cruz para ratificar la defensa del voto del referéndum de 2016, y analizar los avances de las medidas que se plantearon durante la reunión anterior. El encuentro, que ya fue pactado a mediados de abril en Cochabamba, tendrá un matiz adicional, tras el ‘espaldarazo’ político que le dio Luis Almagro, secretario general de la OEA, al presidente Evo Morales, de quien dijo que sería “discriminatorio” si no fuera candidato.

“Convocamos y exhortamos a los binomios, organizaciones políticas y partidos políticos a la férrea defensa de los resultados del 21 de febrero de 2016 y la CPE, por lo que se cita a la segunda reunión nacional el 23 de mayo de 2019, para alcanzar objetivos que beneficien a la democracia y la República de Bolivia”, señala el primer punto de la resolución aprobada en la reunión de cívicos en Cochabamba.

Si bien inicialmente se acordó que la reunión se realizaría en la Llajta, posteriormente se determinó que vuelve a efectuarse en Santa Cruz de la Sierra, aunque aún no se definió el lugar. El vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, manifestó que están en etapa de organización y coordinando la participación con los actores cívicos y políticos involucrados. “Los equipos políticos de cada partido nos garantizaron la participación de los candidatos”, aseguró Calvo.

Indicó también que hoy retorna de un viaje a EEUU, Luis Fernando Camacho, presidente del Comité pro Santa Cruz, quien la semana pasada viajó a este país para informarse del proceso de solicitud a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de pronunciarse sobre la reelección indefinida, además de denunciar ante los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) la participación de Almagro en actos proselitistas del MAS.

Calvo añadió que en su viaje, Camacho tuvo la oportunidad de reunirse con plataformas y fundaciones internacionales, abocadas a temas de democracia. “Luis Fernando regresa al país a las 5:00 y dará una conferencia a las 10:30. La información que haya conseguido será incluida en la temática del encuentro de este jueves”, dijo. Plantearán la unidad

Virginio Lema, presidenciable por el MNR, fue uno de los primeros candidatos en confirmar su asistencia. Adelantó que mañana se reunirá con el presidente cívico para reiterar su propuesta de impulsar la unidad en el frente opositor para hacer frente a la candidatura ‘ilegítima’ del binomio oficialista Evo Morales-Álvaro García Linera.

“Creo en la unidad verdadera y que hay tiempo para lograrla. Se debe hacer en torno a propuestas y a un acuerdo nacional. Voy a estar donde me convoquen”, aseguró el candidato tarijeño, que además realizará hoy un recorrido por mercados de la urbe cruceña.

Sobre las declaraciones del secretario general de la OEA, manifestó que su propuesta es impedir o desconocer a la misión de veedores de este organismo para las elecciones de octubre, en caso de que Almagro sea ratificado en su cargo. “Si Almagro sigue al mando de la OEA, no se debe permitir a los veedores; y si los traen, no hay que aceptarlos. Quiero pensar que los países que creen en la democracia no van a optar por la reelección de Almagro, que para sumar un voto aceptó la reelección de Morales”, señaló Lema.

Otro candidato que confirmó su participación es Víctor Hugo Cárdenas, de UCS, quien señaló que el encuentro debe servir para evaluar los puntos acordados en enero. Es decir, lograr que el bimonio oficialista se aleje del proceso electoral y lograr la renuncia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

“Se debe continuar con las premisas que acordamos en enero, analizar la viabilidad de la unidad, no se debe descartarla hasta último momento, y finalmente se debe analizar las palabras impertinentes de Almagro”, dijo Cárdenas.

Aunque no todos los candidatos opositores habían recibido la invitación a esta cita, tal es el caso de Óscar Ortiz, senador y presidenciable por Bolivia dice No, quien consultado sobre su participación respondió que desconoce que se haya oficializado una fecha para realizarlo y dijo que prefería “no especular sobre los puntos a tratar hasta que se oficialice primero la convocatoria”.

Sobre Almagro acotó que su palabra no tiene un peso jurídico, por lo que indicó que se debe continuar con el proceso ante la CIDH.

Desde Comunidad Ciudadana (CC) se dijo igualmente con anterioridad que responderán cuando conozcan el temario a abordar. Antes, el jefe de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, manifestó que los problemas de la democracia “los tenemos que resolver los bolivianos”, y reiteró su propuesta de unidad en la oposición.

El MAS lo cuestiona

Sobre el encuentro, Édgar Montaño, presidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña, manifestó que “el Comité Civico se volvió un búnker de la extrema derecha”, debido a que convocan a tocar temas políticos y se olvidan de tocar temas que mejoren la vida de los ciudadanos en Santa Cruz de la Sierra y el resto del país.

“Nos gustaría que hablen de regalías, de salud, de autonomías. Hay muchos temas que tienen que ver con el Comité Cívico, pero ellos toman otros rumbos. Hace tiempo que el Comité fue sepultado por sucesivos presidentes que solo pensaron en la política”, dijo Montaño.

Añadió que cree que no todos los líderes de oposición participarán debido a que deben concentrarse en la campaña, cuyo cronograma electoral se lanza el 27. Dijo que “los partidos chicos irán en busca de protagonismo”, o de votos para salvar la sigla.

