Cruzan los dedos para no tener lesionados en la selección boliviana

El cuerpo técnico del seleccionado nacional anunció que el viernes se harán exámenes médicos para saber cómo llegan los convocados. Bolivia se alista para enfrentar a Francia el 2 de junio en Nantes.

Un diagnóstico médico exhaustivo marcará el primer día de entrenamiento de la selección nacional, este viernes en Santa Cruz, donde comenzará el operativo de cara al partido amistoso contra Francia y a la Copa América, de Brasil, en la que la Verde debutará con el anfitrión el 14 de junio, en San Pablo. El seleccionador Eduardo Villegas cruza los dedos para que no haya ningún lesionado.

La seguidilla de partidos que tuvo el torneo Apertura tendrá como consecuencia a varios jugadores, que están convocados, fatigados y con algunas lesiones, son los casos del arquero Carlos Lampe y del volante Alexis Ribera.

Lampe, de los registros de San José, se recupera de un fuerte traumatismo en la rodilla izquierda, el mismo que se produjo en el encuentro del pasado 8 de mayo frente a la Liga de Quito, por Copa Libertadores.

El portero cruceño no jugó las últimas fechas con su equipo, ya que inclusive se temió que su lesión sea de mayor gravedad; sin embargo, él mismo se mostró optimista para sumarse en buenas condiciones a la Verde. “Fue un golpe fuerte, pero ahora me siento bien y me estoy moviendo un poco y esperando la concentración de la selección para entrenar desde el primer día”, sostuvo Lampe.

El otro caso es el del mediocampista Alexis Ribera, de Oriente Petrolero, quien también sufrió un golpe en la rodilla y estuvo ausente en los últimos encuentros de los refineros.

Otros que están lastimados son los bolivaristas Leonel Justiniano, Erwin Saavedra y Diego Bejarano; los tres jugaron con distintas molestias en el cuadro celeste que fue campeón, en la fecha 24, cuando vencieron a Oriente, en Santa Cruz.

El preparador físico de la Verde, Jaime Jiménez, mencionó que el primer día de concentración de los seleccionados estará dedicado casi en su integridad a un diagnóstico de la parte médica.

“Hablaremos con los muchachos porque tendremos a gente muy fatigada por el trajín que tuvieron estas últimas fechas; confío también que los más jóvenes lleguen en perfectas condiciones”, puntualizó uno de los hombres fuertes de Villegas.

Antes de partir a Nantes, Francia, para jugar el amistoso con la actual campeona del mundo, la Verde tiene programados cuatro entrenamientos en doble turno en la capital oriental, pues el viaje será dentro de una semana.

El diagnóstico médico debe conocerse lo antes posible, pues si alguno de los convocados tiene una lesión que demande varios días de recuperación, entonces está la posibilidad de que el seleccionador pueda remplazarlo, ya que la lista está conformada por 31 jugadores, de los cuales 23 serán inscritos para el amistoso y para la Copa América.

Después de enfrentar a Francia, en Nantes, la Verde debe viajar directo hasta San Pablo, donde se entrenará hasta el día del debut contra la selección anfitriona, el 14 de junio.

