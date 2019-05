Dejaron morir a una niña boliviana en Argentina, su madre denuncia discriminación

Urgentebo / La Paz

20 de mayo (Infodiez).- La muerte de una beba de 14 meses a raíz de un posible cuadro de meningitis generó indignación en San Rafael (provincia de Mendoza)y en las redes sociales, teniendo en cuenta que se trataría de un caso de mala praxis médica y discriminación por ser de padres bolivianos.

El fiscal Javier Giaroli es quien recibió la causa a partir de las acciones iniciadas de oficio por parte de la Policía y que originaron un expediente en la Comisaría 42ª, pero también a instancias de las autoridades del propio hospital Schestakow, donde se inició un sumario administrativo, confirmó el doctor Abel Freidemberg, responsable del Ministerio de Salud de la Provincia en la zona sur.

Giaroli médico del hospital que no lo atendió como corresponde, espera los resultados de la necropsia, como así también el informe histopatológico de la niña, exámenes que permitirán deducir cuál fue la razón de su muerte.

Lo cierto es que –de acuerdo con la declaración de la mamá de la bebé– los síntomas de fiebre, vómitos y diarrea comenzaron días atrás y, a instancias de esa situación, peregrinaron por centros de salud y el hospital Schestakow sin que nadie advirtiera –al menos así lo evidencia el final de esta triste historia– la gravedad del cuadro que presentaba la nena. La primera incursión de la familia fue en el centro de salud de Atuel Norte, que se encontraba cerrado, por lo que el centro de salud de Salto de las Rosas fue la segunda opción, de donde la derivaron al hospital Schestakow por primera vez. Se investigará si en una segunda visita al centro sanitario de Salto de las Rosas, la beba no recibió atención a pesar de encontrarse abierto.

Al hospital Schestakow la beba llegó con los síntomas anteriormente descriptos, pero el médico que atendió a la menor no consideró que debía permanecer internada. Recetó unos análisis que no se habrían concretado o bien no fueron leídos por ningún profesional, de acuerdo a los primeros detalles en la causa que ya está en la Justicia.

Fuentes judiciales aseguraron que la infante asistió tres veces al hospital Schestakow y desde la Fiscalía se ordenó el secuestro de la historia clínica. Además, en el centro de salud de Salto de las Rosas fue medicada por una enfermera, habida cuenta que no había un profesional médico de turno. En la Justicia consideran que es llamativo que, a pesar de la persistente fiebre (entre 38º y 39º) que padecía la menor, no haya quedado internada en el nosocomio público.

Cuando la salud de la niña empeoró y la situación era desesperante, ya era demasiado tarde, pues la bebé ingresó fallecida al ser trasladada nuevamente por sus padres al Schestakow, de acuerdo con lo señalado por dos médicas que confirmaron el deceso.

La madre de la niña denunció graves dichos discriminatorios hacia su condición de extranjeros de ser boliviana en el interior del hospital Schestakow, lo que también es parte del sumario que se inició puertas adentro del hospital.