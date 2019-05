El cruceño Ortiz suma a grupos de la Conamaq y de la Conamype a Bolivia Dice No

El candidato opositor a la presidencia por la alianza Bolivia Dice No, Óscar Ortiz, sumó este lunes a un grupo del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq-orgánico) y de la Confederación de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype) al proyecto político que encara hacia las elecciones nacionales del 20 de octubre próximo.

Ortiz advirtió que el Conamaq-orgánico refleja el trabajo de campo en la producción y sostenibilidad alimentaria, y que la Conamype representa el trabajo independiente de los productores del país en busca de progreso y prosperidad.

El candidato opositor, a quien las encuestas lo ubican en el tercer lugar de preferencia electoral por detrás del actual mandatario Evo Morales y del expresidente Carlos Mesa, resaltó que continuará con la defensa “inclaudicable” del voto del 21 de febrero de 2016 (21F), cuando el No a la repostulación de Morales ganó.

“Ustedes han visto que nosotros no faltamos el respeto a nadie, nosotros no agredimos a nadie, pero nosotros no nos dejamos con nadie tampoco. Siempre firmes, íntegros. El voto es sagrado y no nos vamos a dejar burlar el voto ni con Evo Morales, ni con (Luis) Almagro ni por nadie que venga a Bolivia a decir que el 21F no vale; claro que vale”, sostuvo Ortiz, según un boletín de prensa, en referencia a un impasse con Almagro el pasado viernes.

El dirigente del Conamaq-Orgánico, David Crispín, planteó como una propuesta electoral la creación de la Cámara de Industria y Comercio del Altiplano (CAINCA), similar a la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO). Ortíz se comprometió a impulsar ese proyecto.

La Razón Digital / Paulo Cuiza / La Paz