Emilia Clarke explica por qué no quiso interpretar a Anastasia Steele en ’50 sombras de Grey’

Pero, como decíamos, este no fue el único motivo por el que no aceptó el papel. “No me gustaría hacer una película que tuviese una secuela. Algo que fuese como, ‘Y ahora la segunda, y la tercera y la cuarta’. No me gustaría nada hacer eso”, reconoció Clarke.

En cualquier caso, Dakota Johnson -que por aquel entonces solo había participado en pequeños proyectos- aceptó el papel y gracias a él se hizo famosa en todo el mundo. Y parece que ella, sí que se encuentra a gusto con las trilogías (aunque sean estilísticas).