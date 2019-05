Erwin Saavedra: «En esta selección nacional hay muchas ganas de triunfar»

El talento lo tiene, ahora le sumó efectividad. Marcó diez goles en el Apertura con Bolívar. Es un indiscutible en el equipo boliviano que enfrentará a Francia el 2 de junio. Erwin Saavedra atraviesa por un gran momento; ex exportable

Carlos Jordán Paz

Erwin Mario Saavedra Flores, de 23 años (1,73 metros de estatura) es el jugador que marcó diferencia no solo en el campeón del torneo Apertura, Bolívar, que le renovó contrato hasta el 2023, sino que se erigió en el futbolista más destacado de la media temporada, que finalizó el 22 de mayo.

Estamos hablando de un polifuncional, que brilla por su talento y el esfuerzo que despliega en la cancha, atributos que lo han llevado a integrar la selección boliviana, que el 2 de junio enfrentará a Francia, la última campeona del mundo, y que el 14 de junio debutará ante Brasil por la Copa América 2019.

Un jugador sencillo. Nació y se formó en el fútbol orureño, aunque estuvo más inclinado al futsal, por la influencia de su padre, Mario, quien fue integrante de la selección boliviana que jugó el mundial que se hizo en el país en 2000 y que ocupó el segundo lugar.

Erwin tuvo un corto paso por el fútbol brasileño en 2017; cuando cumplió 20 años, vistió la casaca del Goiás, de segunda división. Bolívar lo cedió por un año. Pesó su falta de experiencia y por eso regresó nuevamente a la academia paceña, donde está consolidado.

DIEZ conversó con este joven futbolista nacional, que atraviesa un gran momento en su carrera y apunta a grandes retos.

¿Qué balance te deja lo hecho por Bolívar en el torneo Apertura?

La clave para conseguir el título del torneo ha sido ganar partidos de visitantes. Sin duda que ha sido una buena media temporada para nosotros. Eso lo valoramos y lo hemos hablado en el grupo. El equipo está muy unido y mentalmente preparado.

Y de la selección, a la que has sido otra vez llamado, ¿qué podés decirnos?

Que nos han servido bastante los partidos amistosos que sostuvimos en Asia contra Corea del Sur y Japón. En estos encuentros nos dimos cuenta de que nos falta muchísimo para llegar a un gran nivel competitivo. De todas formas, de todo esto hemos aprendido. En ese viaje se mostraron jugadores que lucieron buen nivel, marcaron diferencia y por eso han sido convocados nuevamente.

¿Están los mejores?

No tengo dudas de que están los mejores. Considero que estamos yendo por un buen camino. Estamos mejorando y por eso me atrevo a decir que haremos buena campaña en la próxima Copa América.

Estás en un nivel excepcional. ¿En base a qué lo construiste?

En lo personal, me siento muy bien. Tuve un gran campeonato Apertura. En los anteriores creo que lo hice también bien, mostré gran nivel, pero lo que ahora resaltó fueron mis goles.

A tu habilidad le sumaste efectividad

He marcado diez goles, mientras que en los anteriores solo hacía como máximo tres o dos por torneo. La explicación es que ahora juego en una posición en la que puedo llegar más al arco rival. Además, no hay duda de que he mejorado bastante en la definición. Esto ha sido importante porque he aprendido mucho. En cada partido que jugué gané confianza y más dinámica. Físicamente también estoy bien y eso me ayuda a mostrarme más competitivo y luchar por cada pelota a cuanto rival tenga que enfrentar.

Antes jugabas como lateral, pero se te exigía más marca, ¿hoy es diferente porque jugás como extremo?

Seguro. Antes, mi rol solo era de lateral por derecha. No tenía llegada sobre zona rival, como lo hago hoy como extremo derecho. Esta posición originó que tenga más espacios para moverme de cara al arco rival y marque goles. Está claro porque en este nuevo puesto me desenvuelvo mejor. No solo estoy preocupado de la marca, sino también de buscar el espacio para desequilibrar con asistencia o con goles.

¿Crees que este es el momento de volver a jugar en el exterior?

No estoy desesperado por salir al exterior. Estoy cómodo en La Paz y en mi club. Soy consciente de que tengo que mejorar mucho más para pretender salir, ya que en el exterior se juega con otro nivel futbolístico. Si me llega la oportunidad, lo que quiero es mostrar buen nivel, tal como lo vengo demostrando acá en el país.

¿Qué te falta?

Mucho. Quizás un poco más de experiencia para consolidar mi juego

Se habló de que un club mexicano quería ficharte, ¿es cierto eso?

Nadie tomó contacto conmigo, aunque sí hay rumores de que hay equipos interesados. Sin duda, esto es motivador, porque si hablan bien, significa que estoy trabajando de buena manera en mi club. Me motiva a seguir mejorando. Además, me obliga a esforzarme más para estar bien a las nuevas competiciones.

Dentro de poco estarán en la mirada del mundo porque primero jugarán el amistoso contra Francia, último campeón del mundo, y luego debutarán con Brasil en la Copa América, el 14 de junio. ¿Es una gran oportunidad para mostrarse?

Lo vamos a tomar de la mejor manera. Es cierto, es una gran oportunidad para nosotros. Jugar contra grandes equipos y grandes jugadores nos tiene que motivar. Seguro que no será fácil, por la jerarquía de estas selecciones y de sus jugadores, pero tenemos que adaptarnos lo más rápido posible al juego, a la dinámica y a la velocidad que imprimen.

¿Hay calidad, entonces?

Yo creo que en nuestra selección hay una juventud con buena calidad futbolística. Hay jugadores de gran proyección nacional e internacional y eso habla muy bien de lo que hay en el fútbol boliviano, cosa que creo que antes no había. Por eso, para nosotros será una gran oportunidad al enfrentar a estas dos grandes selecciones porque también nos ayudará a seguir aprendiendo.

Cuando te enteraste de que Bolivia iba a enfrentar a la selección campeona del mundo ¿qué se te vino por la cabeza?

Primero, no la creía. Jugar esta clase de partidos es alucinante. Dios quiera que pueda sumar minutos en estos partidos. Si es así no queda otra que disfrutar y aprovechar esta gran experiencia.

Decías hace poco que fue importante jugar con selecciones mundialistas como ocurrió con Corea y Japón, ¿qué les deja esta clase de partidos de preparación?

Muchas cosas. Recuerdo que en años pasados, cuando la selección jugaba con equipos mundialistas, lo regular era recibir goleadas. En los últimos amistosos con selecciones fuertes no ha pasado, ya que lo máximo que nos anotaron son dos o un gol. Es decir, les ha costado ganarnos, esto hay que destacar. De a poco estamos creciendo. Además, es la gran oportunidad que tenemos para cambiar la imagen del fútbol boliviano. Para que la afición nacional vuelva a creer en nosotros, ya que se siente que ha perdido la confianza.

¿Cómo ves a este grupo de convocados?

Considero que estamos todos con grandes aspiraciones y nuestra meta es ganar lo que venga. Somos ganadores. Estamos muy unidos y esto se da porque con la mayoría nos conocemos de anteriores selecciones.

¿Has hablado con Villegas (DT de la selección) sobre el puesto en el que te mueves mejor en la cancha?

No conversé, pero me da igual. Considero que sea de lateral o extremo he rendido bien. Donde me toque jugar, igual voy a dar todo de mí para que la selección salga adelante. Cualquiera sea la posición que me ponga el entrenador voy a jugar para aportar con mi grano de arena.

¿Hay lucha por el puesto en el grupo?

Es bueno que haya una competencia sana dentro del grupo. Esto ayuda a no bajar los brazos y a luchar para hacernos más fuertes. Se nota que la hay, pero lo positivo es que se da entre buenos jugadores. Aprenderemos mucho porque es una selección joven. Vamos a dar pelea en todos los partidos que se nos vengan.

Tenés encima ya una eliminatoria mundialista. ¿Cómo ves el panorama para lo que viene de cara al Mundial de Catar 2022?

Será difícil, pero como dije antes, tenemos que aprender de todos los partidos que se nos vienen. Debemos adaptarnos a las buenas canchas que hay en otros países, cosa que no ocurre en el país, a la dinámica y a la velocidad que imprimen. También tenemos que disfrutarlo porque son pocas las veces que nos toca jugar ante rivales de jerarquía. Para ello debemos empezar mejorando en los entrenamientos e interpretar bien lo que el entrenador nos pide en cada ensayo. La concentración que tengamos en cada actividad será vital para crecer día a día.

En lo personal ¿sentís que estos partidos que vienen forman parte de una gran vitrina para vos?

Si y no solo para mí sino para todos los que estamos acá. Si lo hacemos bien, ojalá que sea para que tengamos una posibilidad de jugar en el exterior.

En ese cometido, ¿en qué pueden aportar Lampe, Martins y vos que ya tienen experiencia, para fortalecer el grupo?

Conversando en cada actividad que hagamos. Todo esto sirve porque aparte de lo deportivo tenemos que prepararnos también en los sicológico. De ahí es que lo más grandes aporten con su experiencia a los más nuevos.

¿Es bueno debutar contra Brasil en la Copa América?

Es una potencia mundial en el fútbol y tiene buenos jugadores, pero no nos vamos a achicar ante ellos. Iremos siempre para adelante y dando todo por el equipo, por el país. Esta es una selección del recambio, por lo tanto hay sangre nueva con muchas ganas de triunfar.

¿Cómo lo ves a Perú?

Últimamente ha crecido bastante. En el pasado Mundial le hizo buenos partidos a rivales como Francia, que fue el campeón. Perú es nuestro ejemplo a seguir. Ellos estuvieron mal en años pasados y ahora son muy competitivos.

¿Y a Venezuela…?

También ha crecido y por eso viene destacando. De todas formas, creo que vamos a dar pelea en la primera fase de la Copa América. Me atrevo a decir que sumaremos como mínimo tres puntos.

¿Cómo esperás el 2020, tomando en cuenta que vienen las eliminatorias y una nueva Copa América?

Son dos competencias duras. Hay que estar bien preparados físicamente y mentalmente.

¿Qué le dirías al hincha que espera mucho de ustedes?

Que vuelva a creer en nosotros. Vamos a dar mucho que hablar.

Fuente: diez.bo