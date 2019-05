Ex Miss es acusada de estafa agravada por Bs. 132.000, denunciantes pedirán aprehensión ante no presentación

Marcelo Aliaga, abogado de dos víctimas de presunta estafa por parte de la ex Miss Helen Aponte Saucedo anunciaron que al no haberse presentado a declarar pese a haber sido notificada pedirán su aprehensión.

El abogado dio a conocer que Helen Aponte estafó con Bs. 132.000 a sus clientes, relata que los denunciantes prestaron ese monto de dinero que dejó en garantía una cadena de Restaurant que luego se evidenció que no era de su propiedad y que eran solo locales alquilados. La defensa de las supuestas víctimas dicen que Helen Aponte manifestó que se la estaba extorsionando, cosa que es falso ya que lo único que se está haciendo es cobrar una deuda que no canceló la ex Miss.

Fuente: Detrás de la Verdad

[fbo]