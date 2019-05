Fallece el ciclista orureño Víctor Lima tras ser atropellado por un camión

El reconocido ciclista orureño Víctor Lima falleció ayer en la madrugada tras ser atropellado por un camión en la carretera Oruro-Potosí. El chofer del vehículo se dio a la fuga.

La Asociación Departamental de Ciclismo declaró duelo general.

El director Departamental de Tránsito de Oruro, coronel Víctor Hugo Lizarazu, informó hoy que tras entrenar en la carretera Oruro-Potosí, el deportista se dirigía a la localidad Machacamarca pero fue embestido por un camión que huyó.

Lizarazu precisó que el ciclista fue evacuado a la Clínica de Oruro, pero que en la madrugada murió.

El jefe policial precisó que no se tienen datos del motorizado y esperan que alguna persona que haya presenciado el hecho pueda dar información para dar con el paradero del propietario del camión.

Duelo general

La muerte de Lima ocasionó mucha conmoción en el ámbito del ciclismo orureño. El entierro del deportista se efectuará hoy en la tarde en su pueblo natal Machacamarca.

El presidente de la Asociación Departamental de Ciclismo Oruro, Merk Lima, lamentó el fallecimiento del reconocido ciclista y explicó que cumplía su entrenamiento para el campeonato nacional de Ruta que se desarrollará en Cochabamba del 22 al 23 de junio, según información del diario La Patria.

Ante el hecho, el dirigente anunció que la asociación declaró duelo general, sin suspensión de actividades, pues Lima tenía una reconocida trayectoria en el ciclismo en el ámbito local y nacional. Participó en varias ocasiones en torneos nacionales haciendo una buena representación del departamento.

El directivo lamentó que los choferes de vehículo no respeten el espacio de los ciclistas y no descartó que los deportistas se movilicen en demanda de que las autoridades delimiten las carreteras para los ciclistas pues al no contar con un escenario muchos optan por entrenar en las vías.

A este caso en la carretera se suma otro ocurrido también el fin de semana. Este fue un accidente en la carretera Potosí-Tupiza, a 25 kilómetros de la ciudad de Potosí, debido a la colisión frontal de dos vehículos. El propietario del jeep, René F. habría invadido carril y estaría con aliento alcohólico.

Producto del hecho, la Policía informó que Ismael Condori (46) habría fallecido y el caso fue remitido a la Fiscalía.