Gobernación de Tarija y empresarios brasileros trabajan en implementar el Polo Petroquímico

La Gobernación del departamento de Tarija y una comitiva de empresarios de Brasil y Argentina, junto a autoridades regionales del Chaco, trabajan para consolidar el Polo Industrial y Petroquímico del Gran Chaco. Tras haber dado inicio a la Jornada de Integración Industrial la comitiva empresarial ha destacado el potencial que existe en la Región Autónoma para implementar proyectos de impacto.

El delegado de la Agencia para el Desarrollo de la Gobernación, Oscar Farfán, destacó que esté trabajo es producto de un convenio firmado con la Cámara de la Industria y Comercio de Yacuiba para impulsar el Polo Industrial y Petroquímico como una alternativa de desarrollo social.

“Sabemos que Yacuiba está atravesando problemas de liquidez por el comercio, hay necesidad de generar fuentes de trabajo y que mejor que colocar un Polo Industrial para la atracción de inversiones. En ese sentido, es que ha llegado una misión de Argentina y Brasil para analizar y diseñar los estudios preliminares para este proyecto, además de identificar las primeras industrias que se pueden instalar en el Parque Industrial de Yacuiba”, expresó Farfán.

Farfán adelantó que se está analizando la posibilidad de implementar biocombustibles, la fabricación de plástico, como un primer paso de este Polo Industrial. Recalcó que la visita de estos expertos comparten experiencias de 50 años en el áreas de polos petroquímicos en Argentina y Brasil.

“Se van a iniciar los estudios para concretarlos en el tiempo más breve posible, porque es una necesidad del Chaco poder cambiar la economía, poder en primer lugar industrializar sus recursos naturales, también para generar otro tipo de industrias, por eso se habla del Polo Industrial y Petroquímico”, recalcó Farfán.

Ante la cuestionante, que se está acabando el gas y que no hay materia prima para el Polo Industrial, Farfán explicó que en Bahía de Brasil, se tiene la experiencia que ha iniciado como la Región del Chaco hace años atrás, y que en la actualidad importa materia prima para desarrollar la petroquímica de esa industria, lo que refleja que esta iniciativa no solamente puede ser posible con materia prima del Chaco, sino que puede seguir funcionando con la importación de estos recursos.

“Lo importante es tomar la decisión y aprovechar estos años que todavía va haber gas en la zona del Chaco para poder impulsar el desarrollo, entonces sería muy lamentable que habiendo esta región generado tanta riqueza para el país, no pueda generar su desarrollo industrial. La apuesta es aliarse con gente que ya tiene experiencia, no tratar de improvisar, sino traer tecnología y conocimiento para hacer un desarrollo sustentable, esto no es de la noche a la mañana, sino que estamos trabajando desde hace más de un año, y todo esto va necesitar estudios adicionales, y creo que estamos en el camino correcto”, resaltó Farfán.

Al respecto, el consultor de la empresa Kempetro, Roberto Villa, detalló que existen conversaciones con Bolivia para implementar un Polo Industrial, remarcó que su llegada al Chaco es para conocer in situ la situación local, condiciones técnicas para la elaboración de un estudio de implementación de un Polo Industrial.

Indicó que la tarea que tienen como consultores, es garantizar las condiciones para atraer el interés de públicos y privados.

Villa destacó el potencial existente en la Región del Chaco, recalcó que aunque la materia prima se acabe, se puede importar, tal como se lo hizo en otras partes del mundo.

Fuente: http://lavozdetarija.com