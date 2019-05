La consigna de la ‘unidad’ separa más a Mesa y Ortiz

El debate sobre “la unidad” terminó por separar a los candidatos de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, y de Bolivia Dice No (21F), Óscar Ortiz, los dos mejor puntuados que disputan la presidencia a Evo Morales.

El candidato de 21F aludió a Mesa respecto a que existen políticos que “anteponían sus candidaturas sobre las alianzas”; en tanto, el expresidente instó a los opositores a que “cada uno” vaya en la defensa del referéndum de 2016 y así desechó la posibilidad de conformar una “megacoalición” para que un candidato único se enfrente a Morales en las elecciones generales del 20 de octubre.

“La unidad no se construye quedándose solos, la unidad no se construye encerrándose en sí mismo, se la construye saliendo a encontrarse, a conversar, a buscar consensos (…); los otros ya pasaron, aunque uno no se quiera ir y otro quiera volver, pero fracasaron”, enfatizó ayer Óscar Ortiz.

En tanto, Mesa decidió apartarse de los otros siete binomios opositores; afirmó que habrá que consolidar un frente de unidad para defender el 21F y no así para impulsar a un solo postulante a la presidencia, en octubre próximo.

“Como opositores tenemos que construir un escenario, en la diferencia, cada uno en su propia candidatura para defender el voto que está en riesgo (…); respecto a la unidad, nosotros creemos que nuestra unidad es con el votante y el pueblo boliviano. La idea de que vamos a volver al pasado no me parece adecuada (…). La unidad es el candidato con el pueblo”, insistió el presidenciable por CC.

Elección. De acuerdo con las encuestas de la empresa Tal Cual, para La Razón, Morales y Mesa aparecen como los principales protagonistas en cuanto a la intención de voto nacional, con 38,1% y 27,1%, respectivamente.

En tanto, Ortiz figura en tercer lugar con el 8,7%, mientras que la intención de voto para el resto de los candidatos oscila entre el 3,6% y 0,5%. Por otra parte, que la cifra de indecisos alcanza el 16,2%.

Ante ese escenario, reflotaron las demandas para la unidad opositora y con el fin de enfrentar a Morales, quien retó a esos partidos a generar una convergencia, pues desea tener —dijo— un solo contendiente el 20 de octubre.

El presidenciable por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Virginio Lema, ratificó ayer su pedido de declinar su candidatura en aras de “la unidad verdadera” de la oposición, mientras que otros aspirantes, como Víctor Hugo Cárdenas, de Unidad Cívica Solidaridad (UCS), recordaron que en noviembre se cerró el plazo para hacer alianzas.

Ayer, Mesa afirmó que si un candidato llega a renunciar “corre el riesgo de perder su personería jurídica”, porque “de igual modo su nombre estará en la papeleta multicolor y multisigno”, y ante ese escenario no podrá reunir los votos suficientes. El miércoles el Tribunal Supremo Electoral (TSE) señaló que los partidos no perderían su registro en caso de renuncia de su postulación.

“Obviamente, el candidato no pierde su personería por decir que yo me bajo. A mi me gustaría que la presidenta del TSE aclare si con la renuncia se eliminará el nombre del candidato de la papeleta”, remarcó el presidenciable de CC.

En medio del debate, el Comité Cívico de Santa Cruz acogerá hoy a cívicos, políticos y activistas opositores para tratar la defensa del voto ciudadano en el 21F.

MAS reclama por los planes de la oposición

El MAS, en el Legislativo, cuestionó que la oposición prefiera polemizar sobre sus candidaturas únicas para hacer frente al oficialismo, en lugar de dar a conocer su propuesta programática rumbo a los comicios generales.

“A la oposición no le interesa el país, por eso no ha podido construir una visión única. Ellos tienen un interés de orden personal, por eso es que hasta ahora no pudieron presentar una propuesta programática de país”, manifestó el diputado Lino Cárdenas (MAS).

Para el oficialismo, los opositores del pasado siempre gobernaron en función de pactos políticos, que solo buscan “espacios de poder”.

Los principales contendientes de Morales desahuciaron la conformación de un frente único para las elecciones.

La Razón / Luis Mealla / La Paz