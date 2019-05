La Fiscalía activa investigación por amenazas sobre denuncia de intento de secuestro en el Teleférico

La Fiscalía activó este jueves una investigación por la denuncia de un supuesto intento de secuestro de una niña en la Línea Verde de Mi Teleférico. Por tratarse de una menor el caso fue declarado en reserva y se la indaga bajo el delito de amenazas, informó el fiscal Departamental de La Paz, Williams Alave.

Se requirió los videos de las cámaras de seguridad de la compañía estatal, que en las últimas horas ya circularon en redes sociales y mostraban a las dos personas denunciadas por intento de secuestro.

«La denuncia no es por trata y tráfico (de menores) como se decía antes, sino por el delito de amenazas, en ese sentido es que vamos investigando lo sucedido al interior de la cabina de Mi Teleférico. No tenemos audios sino videos que están siendo requeridos para particularizar la actuación de estas personas. El delito de amenazas no requiere una detención de manera inmediata», explicó en el programa Que No Me Pierda.

Alave recordó que por haber una menor involucrada en los hechos el caso fue declarado en reserva. «Resguardamos los derechos de estas personas», insistió.

El martes, una usuaria denunció vía WhatsApp que sufrió amedrentamiento de una pareja en el interior de una cabina de la Línea Verde, cuando se trasladaba junto a su hija hasta el barrio de Irpavi. Alertó de un intento de secuestro.

La pareja le comentó sobre su estadía en la cárcel por el delito de rapto de menores.

El gerente ejecutivo de Mi Teleférico, César Dockweiler, ratificó el jueves que el teleférico tiene los ambientes más seguros de todos los medios de transporte, tras una denuncia de un intento de secuestro en una de sus líneas.

La Razón Digital / Paulo Cuiza / La Paz