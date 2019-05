La incomoda y criticada exposición del Secretario General de la OEA ante los excancilleres y embajadores chilenos

Durante su paso por el Consejo Chileno de Relaciones Internacionales (CCRI), Luis Almagro intentó explicar su respaldo a la reelección de Evo Morales en Bolivia, pero sus respuestas sobre ese y otros temas no dejaron conformes a los presentes.

SANTIAGO.- Este miércoles, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, realizó una presentación ante el Consejo Chileno de Relaciones Internacionales (CCRI), entidad en la que participan ex cancilleres, embajadores y expertos en política internacional para realizar análisis sobre temas regionales y mundiales. En medio de una gira que incluyó Bolivia y Argentina, Almagro se detuvo en nuestro país para reunirse con el canciller Roberto Ampuero y detallar a los miembros del CCRI su visión sobre los desafíos de América Latina. Entre ellos, estaban el ex Presidente Eduardo Frei y los ex ministros Mariano Fernández, Ignacio Walker y Soledad Alvear.

En ese contexto, según comentaron a Emol algunos de los presentes en la cita –la cual es privada y sin acceso a la prensa- el ex canciller uruguayo habló sobre los grandes defectos de la región en la actualidad, subrayando entre ellos la corrupción, la desigualdad y la estabilidad democrática. Asimismo, hizo un análisis sobre el ocaso de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y los problemas que enfrentan países como Cuba, Nicaragua, Honduras y Venezuela. En el caso de Nicaragua, dijo que la situación está mejor, y en el de Venezuela habló sobre los esfuerzos para poner fin al régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, el punto más complejo fue cuando intentó explicar el apoyo que brindó a la reelección de Evo Morales a la presidencia de Bolivia.

De hecho, durante su paso por el país vecino, el líder de la OEA sostuvo que sería «discriminatorio» no permitir que el actual Mandatario pueda repostular al cargo. Su argumento fue que Morales tiene el mismo derecho a hacerlo que otros presidentes latinoamericanos que apelaron a la justicia, como Óscar Arias en Costa Rica, Daniel Ortega en Nicaragua y Juan Orlando Hernández en Honduras. Sin embargo, sus explicaciones no fueron bien evaluadas por los expertos internacionales chilenos. De acuerdo a los presentes, Almagro «se enredó» en ese tema.

De hecho, algunos de los miembros le hicieron ver que mientras en Costa Rica el que pidió el derecho no era presidente, en Honduras y Nicaragua esa decisión «terminó en un desastre», por lo que le advirtieron que «en Bolivia puede pasar lo mismo». Alineación con EE.UU. Asimismo, otro invitado comentó que la presentación de Almagro se concentró en «dar explicaciones por todo, por Venezuela, Bolivia. Yo le tengo mucha estima, lo conozco hace tiempo e iba bien hace un año, pero ahora está muy enredado. Todo el mundo está diciendo que no puede ser reelecto», en referencia a su interés por repostular como secretario general en 2020. Un ex diplomático destacó que tras el análisis del secretario general «estábamos muy sorprendidos. Fue complicado Bolivia, se enredó, porque estuvo en La Paz y dio por buena la reelección de Morales y eso va a contramano de la actitud que ha tenido en otras partes. Fue una pregunta incomoda».

Otro tema que levantó críticas fue el de Cuba, en donde el titular de la OEA señaló que había que terminar con la política de normalización de relaciones con Cuba, en una señal que fue recibida por algunos de los asistentes como un nuevo gesto de cercanía entre Almagro y Estados Unidos. Tras la reunión realizada en el Hotel Ritz Carlton, el ex embajador de Chile en Brasil, Jaime Gazmuri, comentó a este medio que «el secretario general de la OEA navega completamente contra la corriente histórica de lo que es indispensable en América Latina, que es la convergencia en la diversidad y la resolución pacífica y negociada de los problemas y las crisis».

«Es un secretario general completamente alineado por las posiciones internacionales más conservadoras que circulan en algunos de nuestros gobiernos y particularmente en el Gobierno del señor Donald Trump», cuestionó, junto con advertir que no se comprende el giro de una persona que fue canciller de José “Pepe” Mujica en Uruguay.

Finalmente, los asistentes destacaron que el ex secretario de Estado no abordó ningún tema en particular sobre Chile, como la preocupación que generó la carta que envió el Gobierno a la Comisión Interamericana de DD.HH., dependiente de la OEA, junto a otros cuatro países para solicitar que se respete su autonomía en esa materia.

