La prueba que faltaba. Apareció el video por el que se acusa de maltrato al Chaqueño Palavecino

El cantante recibió una grave denuncia por parte de un músico cordobés que subió a cantar con él durante un show.

Luego de acusar al Chaqueño Palavecino (59) de haberlo maltratado arriba y abajo de un escenario, el cantante cordobés Renzo Tapia se volcó a las redes sociales para profundizar su descargo y, además, mostrar imágenes exclusivas del recital en la Plaza de la Música de Córdoba donde se produjo la polémica.

«Muy triste la acción del Chaqueño. Realmente no sé qué habrá pensado yo solo quería darme el gusto de compartir un tema con él porque realmente lo admiraba, pero mostró su lado más feo, después de tanto insistir me permite subir a cantar, pero nunca dejó su denigramiento de lado, sin nombrar los desprecios y malos gestos», comenzó diciendo el hombre.

Renzo Tapia en el escenario con el Chaqueño Palavecino. (Facebook)

Y siguió: «Cuando me acerco a despedirme y agradecerle termina diciéndome que si quiero cantar que me busque un grupo. En el momento pensé que era todo un chiste hasta que empezó a insultarme«.

«La verdad es que no termino de entender su enojo, si él me da el permiso de subir, ¿qué necesidad tiene de comportarse así? ¿O será que se enojó porque al dejarme solo pensó que no iba a saber qué hacer? ¿O porque la gente respondió con aplausos y gritos?», se preguntó el hombre.

Y agregó: «Simplemente me llevé una gran desilusión del que alguna vez fue mi ídolo. Solo quiero agradecer y destacar el profesionalismo de todos sus músicos, fue un gusto y un honor haber tocado con semejantes monstruos».

Renzo cantando en el escenario de la Plaza de la Música de Córdoba ya sin la compañía del Chaqueño. (Instagram)

Además, Tapia compartió otra carta de su pareja, quien también presenció el show. «Lo que pensábamos que iba a ser un sueño cumplido terminó siendo una desilusión tremenda. Las personas se olvidan todo lo que tuvieron que andar para llegar a ser quiénes son», comenzó diciendo la mujer.

«Lo creímos un grande y terminó siendo un pobre diablo. Ponerse a la altura de una persona que solo admira su música y deseaba cumplir su sueño ‘el cantar con el Chaqueño’ ¿Quién te creés que sos? Humillar, insultar, y ser un mal gestado con solamente una persona del público que quería cumplir su sueño», destacó en su escrito la pareja de Tapia, Carla, quien también mostró fotos del concierto.

JA

Fuente: www.clarin.com