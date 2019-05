Los Messi, investigados por la justicia

El ex empleado de la Fundación, Federico Rétorri, denunció al jugador y a su padre por los posibles delitos de evasión y lavado.

La Fundación Leo Messi surgió en 2007 con el objetivo de brindar asistencia social y realizar obras tendientes a mejorar la calidad de vida de los más necesitados. Al igual que muchos otros atletas de elite, el capitán de la selección nacional lanzó su propia organización y se puso al frente de muchas de las actividades benéficas que ésta realizaba. Pero 12 años después, se convirtió en un nuevo dolor de cabeza judicial para “La Pulga”. Es que tanto él, como Jorge, su padre y Rodrigo, uno de sus hermanos, todos ex integrantes del directorio de la fundación, están siendo investigados por la Justicia argentina luego de la denuncia presentada por Federico Rétorri, ex empleado de la entidad.

La causa, que aún se encuentra en etapa de instrucción en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 8, a cargo del juez Gustavo Meirovich, investiga los posibles delitos de evasión agravada y lavado de activos por parte de los Messi, utilizando como pantalla a la fundación.

El avance del expediente, no sólo ha generado una interna entre jueces, sino que además ya ha obligado a la fundación a reconocer irregularidades, como pagos en cuentas off shore. NOTICIAS dialogó con Réttori quien desde España explicó los pormenores de su presentación judicial.

Noticias: ¿Por qué se decidió a hacer la denuncia tras haber trabajado en la Fundación?

Federico Réttori: Mi decisión de realizar la denuncia fue cuando comprendí que, si no la hacía, todo se iba a seguir ocultando y las ayudas que deberían llegar a quienes más lo necesitan seguirían esperando. Fue el resultado de un largo camino en el cual tuve que investigar mucho. Mi intención es que la sociedad vea que lo que ha hecho la Fundación Messi no debería pasar nunca más.

Noticias: ¿Cuáles serían las ilegalidades de la fundación?

Réttori: Las irregularidades, fraudes y presuntos delitos son muchísimos desde el origen de la fundación en España en 2007 y ya están en manos de la Justicia pero se podrían resumir en desvíos de fondos, que deberían haber ido a proyectos sociales, a cuentas privadas no declaradas en paraísos fiscales; la no declaración de ingresos multimillonarios que no figuran en las memorias ni balances tanto de España como en Argentina; la declaración de gastos totalmente desproporcionados; la poca inversión social en proporción al dinero ingresado y la opacidad e inconsistencia en todo lo administrativo y contable.

Transferencias. Una de las irregularidades más importantes que ya fue comprobada por la investigación judicial es el contrato de la fundación con la empresa uruguaya Lamfur S.A. para la comercialización de merchandising con la imagen del futbolista.La firma se comprometía a abonar 300 mil dólares por la licencia de la imagen de la estrella del Barcelona y un diez por ciento adicional de la facturación bruta de los productos.

El contrato, estampado por Jorge Messi, sostiene que los beneficios se emplearían para “generar recursos para los proyectos sociales”. Sin embargo, esto no habría sucedido. El dinero no fue depositado en una cuenta perteneciente a la entidad sino que los directivos de Lamfur habrían recibido instrucciones para realizar la transacción a nombre de una sociedad británica, Hanns Enterprises Ltd, y en una cuenta de un banco de Andorra en Luxemburgo. La firma británica está domiciliada en un pequeño inmueble de la calle Coney Furlong en la localidad de Peacehaven, a cien kilómetros de Londres y se trata de una simple vivienda sin actividad comercial. Un mecanismo similar al que ya empleó la familia Messi con la firma Sidefloor Ltd para no tributar por los derechos de imagen del futbolista, lo que le acabó costando la condena en España a 21 meses de prisión. NOTICIAS intentó comunicarse con los abogados de la Fundación Messi en Argentina, pero no obtuvo respuesta.

Los problemas judiciales pueden llevar a Messi a los Tribunales, en nuestro país y en España. “El modus operandi fue el mismo y la gente que dirigió la fundación también”, destacó Réttori.

Noticias: Usted dice que la fundación operó sin presentar balances.

Réttori: Exacto. En España trabajó durante 6 años sin rendir cuentas a la administración española ya que no se dió de alta en el registro de fundaciones.Recién el 6 de junio de 2013 se registró, unos días antes que se hiciera público el tema con la Hacienda española por el que fueron condenados. En Argentina fueron 9 años sin presentar papeles.

Mientras la investigación continúa, las pruebas siguen acumulándose. Los Messi son nuevamente investigados por los manejos de su patrimonio y, en esta oportunidad, por emplear la fachada de una entidad sin fines de lucro. Sólo el tiempo y el accionar de la Justicia podrán determinar si Messi logra gambetear a las leyes una vez más.

Puja judicial. Mientras que el titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 8, Gustavo Meirovich, avanza con la investigación, ahora debe resolver también el pedido de inhibición que le envió su par del Juzgado Federal Nº 4, Ariel Lijo. Es que en ese tribunal recayó otra denuncia realizada meses antes por el presidente de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático de Argentina, Fernando Miguez, un reconocido “denunciador serial”.

A la par de este pedido, la defensa de los Messi también pidieron la inhibición de Merivocih entendiendo que su investigación es la misma que la de Lijo, lo cual implicaría un doble juzgamiento.

Según confirmaron fuentes judiciales a NOTICIAS, la denuncia con mayor cantidad de pruebas y mucho más avanzada es la que se tramita en el juzgado de Meirovich. Sin embargo, deberá ser el fiscal federal en lo Penal Económico, Pablo Turano, quien lo determine. En caso de que Meirovich insista en su competencia, la decisión pasará a manos de la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal.

