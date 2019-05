Los negocios informales y su efecto en una economía

Carlos Mauricio Mendoza Téllez

Amigos todos debemos trabajar. A lo largo de la historia la disyuntiva de como inciden los negocios formales e informales en la economía de un país ha sido discutido desde tiempos antiguos. La economía informal nace por la incapacidad para crear suficientes puestos de trabajo, la generación de burocracia, los impuestos, etc. La economía formal surge en consecuencia de generar ciertas restricciones que ayudan a regular un orden de convivencia social con la esencia de poder proteger a los trabajadores a través de seguridad social, seguridad laborar entre otros beneficios, es decir que al momento de desarrollar un negocio formal necesitara estar registrada ante las autoridades y reportar en ciertos periodos de tiempo sus movimientos económicos.

A partir de los conceptos explicados anteriormente la consecuencia que ambos fenómenos económicos producen en una economía son bastante peculiares que van desde la falta de información hasta los problemas que surgen en un sistema administrativo debido exclusivamente a la burocracia ejercida por muchas de las entidades públicas.

Hoy en día el trabajo informal tiene todas las obligaciones del trabajo formal pero sin beneficios, desde la casera que trabaja en su tiendita hasta los FreeLancer que se dedican a emprender en negocios propios u ofrecer sus servicios profesionales; a consecuencia de este tipo situaciones se generan ciertos problemas que van surgiendo en la medida en que se incursiona en este tipo de empresas informales provocando un efecto adverso en todo lo que es el aparato de una economía formal de un país. Algunos de los siguientes efectos adversos que causa una economía informal son:

Bajos salarios.

Bajos ingresos del Estado.

Falta de seguridad social.

Falta de capacitación profesional.

Competencia desleal (Formal e Informal).

Los bajos salarios son consecuencia del mal manejo administrativo de las empresas informales ya que muchas veces uno se encuentra con explotación laboral, falta de formación profesional o falta de ambientes adecuados partiendo desde el tipo de personas que conforma esa misma empresa hasta la infraestructura. Muchos optan por poner en praxis esta metáfora “Cuando no sabes, cualquiera te engaña, cuando no tienes cualquiera te compra”, siendo mayormente jóvenes que están en proceso de formación el cual por distintas necesidades o falta de experiencia en el mercado laboral son persuadidos y optan por este tipo de opciones de trabajo recibiendo salarios no acorde a las leyes en las cuales se rigen el país.

Por el motivo anterior el Estado recibe los efectos adversos de una economía informal repercutiendo en la baja recaudación de impuestos en lo cual se traduce en la perdida de jugosas ganancias que son destinadas para la redistribución del dinero con la finalidad de invertir y mejorar en los diferentes sectores productivos que un país pueda requerir.

A costa de que muchos trabajadores las empresas informales no cuentan con seguridad social refiriéndose principalmente a un campo de bienestar relacionado con la protección o cobertura de las necesidades reconocidas socialmente, como la salud, la vejez o las discapacidades.

La falta de capacitación y experiencia lo traduje en esta metáfora “Cuando no sabes, cualquiera te engaña, cuando no tienes cualquiera te compra”, creo fielmente que es una de las causas principales que producen muchas dudas a los jóvenes, también existen otros factores como ser la falta de recursos económicos, la falta de educación, etc.

La Competencia desleal parte de ambas economías concordando en algunas causas más comunes:

La Corrupción.

Deficientes infraestructuras.

Falta de capacitación.

Falta de accesos a mercados.

Falta de financiamiento.

Ambas economías generan una total falta de coordinación y control sobre las variables mencionadas, por otro lado la escasa información que producen los sectores informales hace que la economía formal no pueda tener acceso a métodos de formalización en las distintas causas comunes, es decir que una formalización es una transición de un trabajador o de una empresa de la economía informal a la formal por medio de políticas que pretendan reducir los procesos burocráticos, aumentar los incentivos, mejorar las oportunidades de expansión de mercados, beneficios sociales, obtener accesos rápidos a financiamientos, etc.

En resumen una breve historia te dará la oportunidad para que tú lector saques tus propias conclusiones.

Érase una vez un gobierno hermoso al que si le interesaba la calidad de sus ciudadanos, en sus tierras tenía la productividad para generar mejores empleos y el estado se puso estricto con las empresas para poder cubrir todo lo que sus trabajadores necesitaban para seguir trabajando, este gobierno se tomó la molestia de tener sistemas de cobertura universal para que ningún ciudadano se quedara sin salud o ahorro, la mayoría de los ciudadanos pagaron hasta el 40% de sus sueldos en impuestos y nadie se quejó porque sus calles estaban limpias y su burocracia ordenada.

Todos merecemos mejores oportunidades para poder enfrentar las dificultades de nuestro futuro, ambas economías tienen sus ventajas y desventajas por lo que es necesario aprender de ambas para poder tener una mejor comprensión de la realidad de estos temas y poderlos esclarecer.

Carlos Mauricio Mendoza Téllez es Ingeniero comercial