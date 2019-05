Lumir K, una lámpara LED que se alimenta de aceite de cocina

Solucionar el problema de iluminación que tienen millones de personas en todo el mundo no es un asunto sencillo. La electricidad no llega a todos los sitios, y depender de la luz solar o de las velas no es algo factible en la sociedad actual.

Con el objetivo de ayudar a encontrar alguna solución, Lumir Inc. acaba de presentar LUMIR K, una lámpara LED que no depende de pilas, solo de aceite de cocina y una mecha.

La Lumir K: Cooking Oil LED Lamp no necesita fuente de alimentación externa, convierte la energía térmica del aceite de cocina en electricidad, aprovechando el calor de una llama.

Consigue generar el equivalente a más de 100 velas, y con solo 5 ml de aceite tienen 1 hora de luz, lo que puede ser una solución excelente para estudiantes en todo el mundo. Se puede usar aceite de oliva o de canola, accesible, no importa qué tipo de aceite de cocina sea, siempre y cuando pueda alimentar la mecha.

Cuenta con un cabezal LED desmontable y ajustable, por lo que puede usarse también para acampar.

Disponible en Indiegogo como campaña de crowfunding, están trabajando con varias organizaciones para llevar la luz al mundo fuera de la red, especialmente donde los productos solares están limitados para funcionar completamente debido a los climas, como Indonesia, Camboya, Laos, Brunei, etc.

Nos comentan que por cada beneficio “Give” financiado por la campaña, Lumir K se distribuirá entre las familias en una aldea remota en Siem Reap, Camboya.

Fuente: https://wwwhatsnew.com