Ministro Canelas afirma que no tuvo ningún «papel protagónico» en la firma de contratos con mexicana Neurona

La Paz, 7 may (ABI).- El ministro de Comunicación, Manuel Canelas, afirmó el martes que él ni la viceministra de Gestión Comunicacional, Leyla Medinaceli, tuvieron un «papel protagónico» en la firma de contratos de servicios entre esa cartera de Estado y la empresa mexicana Neurona Consulting (2017-2018).

«La viceministra Leila Medinaceli lleva tres meses como mucho siendo viceministra, es un poco difícil que haya tenido algún papel protagónico en los dos años anteriores, cuando es la empresa Neurona la que tiene los contratos con el Ministerio de Comunicación, y lo mismo con mi persona», dijo en rueda de prensa.

Canelas ratificó que las auditorías a los contratos por más de 12 millones de bolivianos están en manos de la Contraloría, para garantizar la transparencia del proceso de fiscalización.

Respecto a la publicación en redes sociales de fotografías en las que Canelas y Medinaceli aparecen junto a César Hernández, director de Neurona Consulting, el actual Ministro de Comunicación aseveró que desde 2015 no tuvo ningún tipo de relación con el ejecutivo de la empresa mexicana.

«Al señor Cesar Hernández lo conocí el 2014, como el bien apunta vino un grupo mexicano (…) a participar y a colaborar como voluntarios en la elección. A partir de finales del 2014 principios del 2015, cuando César Hernández se marcha de nuestro país, yo no lo he vuelto a ver. La verdad no hemos mantenido ningún tipo de relación después», dijo y rechazó las «interpretaciones antojadizas» de un post de Facebook.

Canelas dijo que a las observaciones políticas de la oposición se sobreponen hechos concretos, como que «la empresa no existía el 2014» y que los contratos fueron suscritos amparados en el Decreto 26682.

«Vamos a ver qué nos dice la Contraloría (…), ellos serán los que determinen si esa justificación está bien fundamentada, es pertinente y corresponde. No hay una prohibición, no es decir si existe el producto en el país usted no puede contratar fuera, eso no dice la norma», señaló.