Organization of American States’ chief Almagro is doing a great job defending democracy in Venezuela, but he’s propping up a dictatorship in Bolivia. Here’s a possible reason why: https://t.co/Qc3ETYHDxt @miamiherald @tutoquiroga @carlosdmesag @ACLatAm @AmerQuarterly @qtf





Fuente: Tuto Quiroga por Andres Oppenheimer



Relacionado