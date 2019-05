Quién es el narco mexicano que aparece en la lista de los 10 más buscados del FBI

Los dos tenían mucho en común, lo que los habría llevado a iniciar una relación sentimental que no era aprobada por la familia de la joven. La oposición del núcleo de Sara, sin embargo, no evitó que su relación creciera.

Cuando el capo tuvo que escapar del país tras el asesinato de Kiki Camarena, ella lo acompañó. Su escape en compañía de este gran amor marcó su debacle, pues los teléfonos de la familia de Sara habían sido intervenidos por la policía a fin de rastrear cualquier llamada que pudiera llevarlos a Quintero.

Lee: La historia de amor y el llamado que llevó a “El Príncipe” del narcotráfico a 28 años de cárcel

Bastó una llamada de ella a sus padres para que todo se acabara. El 2 de abril de 1985, Sara, de 17 años, marcó a su casa para informar que estaba a salvo y que se había marchado por voluntad propia. Estas palabras condenaron a su amado, quien fue capturado dos días después.

Cuando lo atraparon, el narco se ofreció a pagar la deuda externa de México a cambio de que lo dejaran en libertad, o al menos eso dice la leyenda. Su ofrecimiento no fue suficiente; fue encarcelado 28 años, hasta que en 2013 un juez le otorgó la libertad por inconsistencias en el proceso.

El mismo día de su liberación, el gobierno de México pidió su reaprehensión con fines de extradición. Sin embargo, fue demasiado tarde para el gobierno, pues Quintero ya había escapado. Desde ese entonces se encuentra prófugo.

Lee: El narco que se convirtió en el nuevo atractivo para las ventas en línea

Aunque la policía no logra dar con él, razón por la que el Departamento de Estado de los Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta USD 20 millones por cualquier información que conduzca a su arresto, la prensa ha tenido mejor suerte.

En 2016, la revista Proceso logró entrevistarlo. En aquella ocasión, “el Narco de Narcos” aseguró que desde 1984 no había vuelto a tener vínculo con el narcotráfico, y que las acusaciones en su contra eran falsas.

“No sé nada de la madre de El Chapo. No tengo problema con ningún cártel. A mí no me llama la atención ningún poder ni ninguna cantidad de dinero. Quiero paz, quiero vivir en paz, quiero que mi familia viva en paz. Dejé de ser narcotraficante. No quiero saber nada de cuestiones ilícitas. ¿Usted cree que yo tengo ganas de regresar a la cárcel después de estar 29 años preso?”, fueron algunas de las respuestas que dio durante la entrevista.

Lee: Los 10 fugitivos más buscados por el FBI