Revisiones médicas corren por cuenta de los árbitros

Si quedaba la duda de las revisiones médicas a los árbitros, las mismas son obligatorias, empero éstas son solventadas por los mismos jueces. Sin embargo, el tema continúa siendo una asignatura pendiente debido a que en la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) no se cuenta con una comisión médica que se encargue de revisar los resultados, según señaló el exmiembro de la Comisión de Árbitros Jorge Antequera.

“Siempre ha habido la revisión médica, pero los árbitros se pagan la misma. Desde mis tiempos, cuando era árbitro, nosotros nos hacemos la revisión médica. No se han preocupado nunca de tener un gabinete médico (por la FBF) para que sea el que determine si los réferis están en condiciones o no; puedes ir donde cualquier médico y decirle que estoy bien de la vista, estoy bien del corazón y paramos de contar. Con el respeto de los galenos, pero me dan un certificado diciendo que estoy en óptimas condiciones, pero es así”, aseguró.

En este sentido, Antequera puntualizó que se debe contar con especialistas que hagan las revisiones necesarias. En el caso de los árbitros, se refiere a la vista, el corazón y el estado físico en general.

De acuerdo a estas valoraciones, cada árbitro cubre con al menos 2 mil bolivianos en todos estos exámenes, según señaló el médico deportólogo Alex Antezana.

Las revisiones son anuales, aunque se tienen al menos cuatro pruebas físicas en la gestión, por lo que Antequera señaló que deberían realizarse la misma cantidad de valoraciones a los jueces.

“Para mí, la federación debería tomar a todos los árbitros de primera división un examen exhaustivo cada año”, completó.

Asimismo, el exárbitro señaló que podrían hacer convenios con el Ministerio de Deportes o el Ministerio de Salud y contar con la atención necesaria en los centros médicos que se tienen en el país.

“El árbitro que no tenga su expediente con todos los exámenes médicos no puede dirigir, ésa es una forma de prevenir”, puntualizó.

DATOS

Surge la preocupación por el deceso de Hurtado. De manera repentina, el juez valluno Víctor Hugo Hurtado cayó en pleno partido y posteriormente falleció. A raíz del hecho, los árbitros piden un seguro de vida. La situación también develó muchas falencias en la atención de primeros auxilios.

La FBF se reunirá con la familia de Hurtado. El compromiso de una ayuda económica se hará efectivo. La FBF ratificó que apoyará a la familia del árbitro que falleció cuando era trasladado al hospital tras desvanecerse en el partido Always-Oriente.

WILFREDO ROJAS: “NO SE PUEDE IMPROVISAR”

El expresidente de la Comisión de Árbitros Wilfredo Rojas expresó ayer su preocupación por algunas situaciones que considera son improvisaciones en el fútbol nacional.

“No es correcto que cuando va Brasil a jugar a La Paz haya botellones de oxígeno, en el fútbol profesional no tenemos. No se puede improvisar, estamos cayendo en el amateurismo”, señaló.

En este sentido, Rojas, que estuvo al frente de la comisión hasta el año 2000, aseguró que se debe trabajar para conseguir el seguro de vida, aunque se debe cumplir con los exámenes médicos que demuestren que gozan de buena salud.

Asimismo, Rojas lamentó que no se tenga un colegio de árbitros en Cochabamba que les permita continuar con su formación en el referato.