“DESDE NIÑA ME GUSTÓ ESTAR EN LA COCINA”

Romina Amelunge nuestra chica COOL es la artífice de Tartina, una pastelería artesanal donde trabaja con su familia.

El rótulo de ‘joven empresaria’ calza perfecto para hablar de Romina Amelunge, una apasionada por la pastelería que, a sus 23 años, hizo de esta pasión un emprendimiento familiar llamado Tartina. Aunque su mamá empezó con el negocio de vender desayunos hace más de 30 años, fueron Romina y su hermana quienes cambiaron la imagen, logo y línea gráfica. A partir de ahí, ella se metió a la cocina para crear y combinar las recetas de sus abuelas con sabores nuevos y haciendo degustaciones para sus familiares, así salió adelante este proyecto.

“Desde niña me gustó estar en la cocina y mis abuelas, mis tías y mi mamá me enseñaron sus postres y platos favoritos. En el momento que abrimos Tartina sentí la oportunidad de desenvolverme en lo que realmente me gusta”, cuenta Romina y añade: “Creo que para abrir este emprendimiento me ayudó mucho tener a mi familia guiando mis pasos, porque todo fue un aprendizaje de cero. Mis amigos también me apoyan dando su visto bueno o malo a todo lo que se refiere a Tartina”. De igual manera, considera importante que los jóvenes no tengan miedo a equivocarse con lo que quieren estudiar o con los emprendimientos que quieran hacer en su vida porque, tal como ella misma dice: “Nunca es tarde para empezar de nuevo, luchar y buscar lo que realmente te apasiona hacer”.

Además, está convencida de que su lugar en el mundo es Santa Cruz. “Siempre digo que es hermoso viajar y estar en otras ciudades, pero no podría vivir en otro lugar que no sea Santa Cruz. Me gustan sus costumbres, su Carnaval y estar con mis amigos. Me considero una persona amiguera, con mis amigos nos gusta ir a bares en el centro o donde haya música bailable, también disfrutamos de quedarnos en una casa charlando y compartiendo, además ahora hay una diversidad de lugares para ir en la ciudad y una oferta gastronómica increíble porque cada vez crecemos más”, afirma esta chica emprendedora y súper COOL.

Fotógrafo: José Rolando Ruiz

Arreglo personal: Marco Tulio

Vestuario: Senza spine

Locación: Sky Zone

Producción: Karla Bauer

Concepto: Roxana Schaiman