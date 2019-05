Se define el campeón de surf en el torneo más esperado

FOX Sports

“El Quiksilver La Paloma es como un River-Boca en el Monumental”.

Martín Passeri, el ícono del surf argentino, no se anda con chiquitas para definir lo que significa deportivamente el torneo que definirá desde este miércoles al campeón nacional. Hablamos de una competencia que es mucho más que la última fecha del circuito que organiza la Asociación Argentina de Surf. “Además, es el mejor evento para los surfistas y los fanáticos de nuestro deporte. Porque se realiza en el mejor estadio natural que podemos tener, en esos impactantes acantilados del sur marplatense y con la ola más pesada y compleja que existe en el país”, agrega el cinco veces campeón argentino (1999, 2001, 2006, 2008 y 2012) que, a los 43 años, llega como escolta en las posiciones (3370 puntos) pero como líder (2970) si contamos el descarte de una jornada que todo competidor puede realizar.

Pero claro, el Guerrero no está solo. Hay otros ocho surfistas con chances de consagrarse en la competencia más difícil, prestigiosa e importante del Argentina Surf Tour. Brian Masmut es el puntero sin descartes con 3430 puntos, aunque cae al cuarto lugar con 2930 si saca una fecha. A Marcelo Rodríguez le pasa algo similar: de tercero (3340) pasa a quinto (2840). En cambio, dos de los hermanos Arreyes (Facundo y Mariano) les viene bien el descarte: ambos tienen 2940 porque faltaron a la primera jornada. Hasta ahí los que dependen de sí mismos. Felipe Suárez, Nicolás Hermida, Nazareno Pereyra y Juan Cruz Ruggiero necesitan triunfos y malos resultados del resto, aunque no dejan de soñar. “No recuerdo una Paloma con tantos candidatos y en tan pocos puntos de diferencia. A cualquiera de este pelotón que le vaya bien o mal, pasa de primero a último o al revés”, explica Passeri.

La Paloma, que en esta 16ta edición repartirá 62.000 pesos en premios, también es mítica porque tiene un período de espera de un mes y en esta ocasión hubo que llegar hasta el límite para encontrar los dos mejores días de olas. Y para esta semana, entre miércoles y jueves, se esperan condiciones interesantes. Además, como si fuera poco el nivel de olas, se trata de un spot único por la mística que genera el difícil acceso al mar para los competidores pero ideal para el público porque los acantilados del famoso kilómetro 9 de la ruta 11 (que lleva a Miramar) generan naturalmente un palco ideal para disfrutar de la elite del surf nacional. También habrá un DJ ambientando con música copada, una galería con los campeones, foodtrucks para que la gente pueda comer y tomar, y el último día se sumará el cheff Cuti Rocco con sus exquisitas creaciones. “Es muy valioso cómo Quiksilver ha mantenido viva la tradición del torneo y lo ha potenciado con su organización”, aporta Passeri.

Deportivamente no se puede pedir más. No estará el dos veces campeón mundial Santiago Muñiz, que compite internacionalmente, pero sí se espera a Lele Usuna, cinco veces ganador del evento, y al resto de los pesos pesados. “¿Máximos candidatos en La Paloma? Lele, si va, por supuesto. Lucas Santamaría está surfeando muy bien y Maxi Siri siempre es candidato. Los Arreyes son fuertes y conocen la ola. Y Nahuel Ruhl, por sus características de surf”, opina Martín. Pero él no se nombra. Claro, históricamente este lugar le ha sido esquivo (nunca ganó), si bien logró un 2° lugar y se consagró campeón sumando puntos valiosos.

«Es una ola muy difícil, en la que los regulars (posición con pie izquierdo adelante) se hacen más fuertes. Lo mismo que los que corren olas pesadas y peligrosas. Quizá yo no le he dedicado tanto tiempo y no he competido con la tabla adecuada. Lo bueno es que ahora depende de mí», razona Tincho, quien sueña con volver a ser campeón a los 43 años, luego de 11. ¿Podrá? «El viejito sigue soñando. Si Juan Curuchet fue campeón olímpico a los 43, ¿por qué yo no puede ser campeón nacional a la misma edad?», cierra con un guiño de ojo y habitual sonrisa contagiosa. Está todo listo. El clásico del surf argentino los espera a todos. A ellos y a ustedes.

Ganadores del Quiksilver La Paloma

2004: Andrés Di Marco

2005: Maxi Siri

2006: Maxi Prenski

2007: Leandro Usuna

2008: Agustín Bollini

2009: Leandro Usuna

2010: Lucas Santamaría

2011: Maxi Prenski

2012: Leandro Usuna

2013: Lucas Santamaría

2014: Leandro Usuna

2015: Francisco Usuna

2016: Felipe Suárez

2017: Nahuel Rull

2018: Leandro Usuna

Fuente: https://www.foxsports.com.ar