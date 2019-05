Sujeto es golpeado y atracado en la puerta de su casa

Cochabamba.- El hecho se registró en la OTB “Alto Linde” por la avenida Circunvalación, la víctima de 48 años, César García, fue atacado cuando regresaba a su domicilio después de festejar el día de la madre con sus padrinos.

Llegaba a su vivienda la madrugada del martes, cuando observó la actitud sospechosa de tres jóvenes que estaban cerca de su calle, Don César intentó esquivarlos, pues se encontraba a escasos metros de su casa.

“Justo cuando me recogía estaban tres muchachos, parecía que estaban orinando, yo me hice al que no los vi y me pasé, de pronto sentí un jalón, perdí el conocimiento, un vecino me auxilió, estaba empapado en sangre”, relató Don César.

El violento asalto fue para sustraer su billetera que contenía Bs. 300 y sus documentos personales, la víctima relató que después del hecho lo llevaron a un centro de salud en Tiquipaya y posteriormente lo trasladaron al Hospital Viedma.

La víctima fue golpeada en la cabeza, presenta hematomas en el rostro y el cuerpo, producto de las patadas le propinaron los tres jóvenes, que se pueden observar en las cámaras de seguridad.

Los vecinos del lugar denunciaron que no es el primer hecho que se registra en el barrio, pues en el lugar campea la inseguridad, solicitaron que la policía realice patrullajes en la zona y que se dé con los antisociales responsables del asalto.

Fuente: Red Uno